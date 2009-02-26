Творческий коллектив «Асса-2» рассказал о съемках фильма

Режиссер и президент фестиваля Сергей Соловьев объяснил, что идея создания картины зародилась во время очередного кризиса в съемках фильма "Анна Каренина". "Самые большие сложности были со сценарием - чтобы сделать не продолжение "Ассы", а самостоятельную картину, которую бы могли воспринимать люди, не смотревшие первый фильм", - сказал режиссер. - "Асса-2" - это фильм в фильме, примерно третья часть повествования связана со съемками "Анны".