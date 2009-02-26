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Творческий коллектив «Асса-2» рассказал о съемках фильма

26 февраля 2009, 16:35
Пресс-конференция с участием творческой группы фильма "Асса-2", премьерным показом которого завершится международный кинофестиваль "Дух огня", состоялась сегодня, 25 февраля.
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Югра

Пресс-конференция с участием творческой группы фильма "Асса-2", премьерным показом которого завершится международный кинофестиваль "Дух огня", состоялась 25 февраля.

Режиссер и президент фестиваля Сергей Соловьев объяснил, что идея создания картины зародилась во время очередного кризиса в съемках фильма "Анна Каренина". "Самые большие сложности были со сценарием - чтобы сделать не продолжение "Ассы", а самостоятельную картину, которую бы могли воспринимать люди, не смотревшие первый фильм", - сказал режиссер. - "Асса-2" - это фильм в фильме, примерно третья часть повествования связана со съемками "Анны".

Некоторое время две картины даже снимали одновременно. Режиссер сообщил, что это рассказ о людях, которые хотели перемен (напомним, что девизом первой «Ассы» была песня Виктора Цоя «Перемен) и вот, спустя 20 лет, получили их.

По словам Сергея Соловьева, большую часть музыкального сопровождения сотворил Сергей Шнуров. Свою руку к этому также приложили Борис Гребенщиков, Юрий Башмет, дочь Сергея Соловьева - Аня и актриса Екатерина Волкова.

Режиссер сказал, «что этот немыслимый компот и образовал необходимое единство». Такое большое число музыкантов неслучайно - характеризуя жанр фильма, Сергей Соловьев назвал его большим китчем или музыкальным лирическим триллером - «и не потому, что так было задумано, а потому, что так получилось».

Также стало известно, что знакомый по первой «Ассе» Сергей Говорухин будет и в этой картине, но в виртуальном качестве, а убитый главный герой Бананан (Сергей Бугаев) «как бы воскреснет». В фильме также задействованы актеры Василина Сахнова, Юрий Шумило, Татьяна Друбич.

Сергей Бугаев рассказал об «издевательствах», которым актеры подвергались на съемочной площадке со стороны Сергея Соловьева. В частности, как его режиссер побудил прыгать в огромный бассейн с осетрами в московском павильоне всероссийского выставочного центра. Он заверил, что этот и другие эпизоды сделали картину очень зрелищной.

Продюсер Олег Урушев отметил, что картины «Асса-2» и «Анна Каренина» задуманы как дилогия и выйдут в прокат вместе - сначала «Асса-2», а через две недели - «Анна Каренина».

#Новости#Кино#Югра#Таня#Культура
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