Павел Головин: Музей должен быть центром семейного досуга

У директора комплекса большие планы. Новое здание, строительство которого ведется уже 15 лет, ожидается в текущем году. За это время успело поменяться многое, в том числе запросы потребителей и архитектор. Последнему Павел Головин мечтает задать несколько вопросов, например, почему у помещения высотой двенадцать метров двери размером два на два? Другим недочетом является маленькая парковка, расширять ее планируется за счет запроектированной гостиницы. Гостей разместить можно в другом месте, а вот площадь для остановки туристических автобусов необходима в первую очередь.