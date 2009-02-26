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Павел Головин: Музей должен быть центром семейного досуга

26 февраля 2009, 10:35
Вот уже полгода как Музей изобразительных искусств и Краеведческий музей имени Ивана Яковлевича Словцова превратились в Музейный комплекс Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Вчера, 25 февраля, на вопросы журналистов ответил директор учреждения, Павел Эдуардович Головин.

Наболевший вопрос о том, будет ли музею присвоено имя его основателя, Словцова, г-н Головин дал положительный ответ: «Изменение в распоряжении Правительства Тюменской области будет сделано, остались только технические моменты».

Объединение музеев, по мнению Павла Эдуардовича, целесообразно с точки зрения использования площадей. Размещение постоянной экспозиции в огромных залах невыгодно экономически, поэтому музей будет работать по модульному принципу – экспонаты периодически будут менять. По прогнозам, это должно привлечь на выставки не только гостей города, но и тюменцев. «Было бы неэффективно сделать музей только для искусствоведов и историков, мы должны отвечать требованиям сегодняшнего времени, поэтому здесь должен быть центр семейного досуга», - пояснил Павел Головин.

У директора комплекса большие планы. Новое здание, строительство которого ведется уже 15 лет, ожидается в текущем году. За это время успело поменяться многое, в том числе запросы потребителей и архитектор. Последнему Павел Головин мечтает задать несколько вопросов, например, почему у помещения высотой двенадцать метров двери размером два на два? Другим недочетом является маленькая парковка, расширять ее планируется за счет запроектированной гостиницы. Гостей разместить можно в другом месте, а вот площадь для остановки туристических автобусов необходима в первую очередь.

В целом, перспективы открываются хорошие. В музее планируется применять технологии 21 века: 3D-кинотеатр, интерактивные зоны, специальные нововведения для инвалидов по зрению и другие секреты, которые пока держатся в тайне. Однако то, что хорошо для посетителей, не всегда удобно технически. К примеру, неизбежны трудности при переносе экспонатов из фондохранилища в экспозиционные залы. Для этого необходимы новые материальные и человеческие ресурсы, в проект, которые, к сожалению, не внесены.

#Новости#Музеи#Тюмень#Таня#Культура
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