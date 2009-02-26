Отважные тюменцы приняли участие в операции "Буря в стакане"

Конечно, среди любителей музыки Авторадио нашлись настоящие мужчины, которые и приняли участие в супер "опасной" операции "Буря в стакане". Только "закаленный" армейской атмосферой герой смог пройти все испытания и после чего устоять на ногах. Вербовке подверглись 8 участников операции. Все этапы боевых действий сопровождались «пивным многоборьем» : пивной армрестлинг (суть заключалась в том, что участники одной рукой боролись, а другой держали пивную кружку), пивной силовой экстрим ( задача была поднять пивную кегу весом 50 кг) и др.