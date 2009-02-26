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Отважные тюменцы приняли участие в операции "Буря в стакане"

26 февраля 2009, 14:37
Этот лозунг собрал 23 февраля в пивном ресторане "Ермолаевъ" огромное количество слушателей "Авторадио" и читателей журнала "Банзай".
Сюжет
Отдых

Конечно, среди любителей музыки Авторадио нашлись настоящие мужчины, которые и приняли участие в супер "опасной" операции "Буря в стакане". Только "закаленный" армейской атмосферой герой смог пройти все испытания и после чего устоять на ногах. Вербовке подверглись 8 участников операции. Все этапы боевых действий сопровождались «пивным многоборьем» : пивной армрестлинг (суть заключалась в том, что участники одной рукой боролись, а другой держали пивную кружку), пивной силовой экстрим ( задача была поднять пивную кегу весом 50 кг) и др.

Финальным маневром стал этап «Стомиллилитровки», на котором и выявили главного победителя и самого стойкого солдата. Теперь Алексей Гаврилов сможет не только свою роту напоить пивом, но и соседнюю, так как одним из призов стал сертификат на 10 литров пива. И чтоб уже окончательно получить звание «Верного слушателя Авторадио», победителю предоставлена возможность, пройти обучение в автошколе «Статус».

По итогам вечера можно было сделать вывод, а вернее на пальцах сосчитать «стоящих на ногах» гостей, в этом и заключался успех мероприятия. Все запасы были потрачены. При команде «Огонь», все боеприпасы шли в бой, прям из рюмок и кружек, которые выступили в роли оружия. Оборона спала. Победа за нами!

#Новости#Отдых#Тюмень#Таня#Культура
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