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«Невероятные приключения Масленицы» в Тюмени

26 февраля 2009, 10:31
1 марта управа Ленинского административного округа проводит народное гулянье «Масленица». Праздничные мероприятия пройдут на трех площадках:
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Тюмень

1 марта управа Ленинского административного округа проводит народное гулянье «Масленица». Праздничные мероприятия пройдут на трех площадках:

- с 12 до 14 часов на территории парковки ТРЦ «Премьер»;

- с 12 до 14 часов на озере Утином с участием «моржей» города Тюмени;

- с 14 до 16 часов на площади Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) .

В программе праздника - театрализованное представление с участием ряженых, обряд плетения кос Масленице, выступление творческих коллективов города.

Все желающие смогут попробовать свои силы в кулачных боях, метании валенок, перетягивании каната, забавах «Весенний дворник» и «Блины Бабы Яги».

Жителям города предложат румяные блины и праздничные сувениры. Все это создаст атмосферу настоящего народного праздника.

Собираясь на праздник, знайте: веселье рассматривалось как магическое предвестие будущего благополучия, процветания и успехов во всем!

Все заботы бросьте, ждем вас нынче в гости!

Приходите, не стесняйтесь!

Билетов покупать не надо,

Предъявите хорошее настроение!

#Новости#Традиции#Праздники#Тюмень#Ксения#Культура
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