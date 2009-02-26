«Невероятные приключения Масленицы» в Тюмени

1 марта управа Ленинского административного округа проводит народное гулянье «Масленица». Праздничные мероприятия пройдут на трех площадках:
- с 12 до 14 часов на территории парковки ТРЦ «Премьер»;
- с 12 до 14 часов на озере Утином с участием «моржей» города Тюмени;
- с 14 до 16 часов на площади Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) .
В программе праздника - театрализованное представление с участием ряженых, обряд плетения кос Масленице, выступление творческих коллективов города.
Все желающие смогут попробовать свои силы в кулачных боях, метании валенок, перетягивании каната, забавах «Весенний дворник» и «Блины Бабы Яги».
Жителям города предложат румяные блины и праздничные сувениры. Все это создаст атмосферу настоящего народного праздника.
Собираясь на праздник, знайте: веселье рассматривалось как магическое предвестие будущего благополучия, процветания и успехов во всем!
Все заботы бросьте, ждем вас нынче в гости!
Приходите, не стесняйтесь!
Билетов покупать не надо,
Предъявите хорошее настроение!