В Тюмени открылась выставка «Золотая сокровищница Украины»

На открытии выставки украинцы испытали гордость за Родину и ее культурное наследие. На выставке представлены 30 художественных голограмм c изображением уникальных музейных экспонатов: украшения, посуда, прочие бытовые вещи Трипольской культуры, существовавшей восемь тысяч лет назад. Все находки были откопаны археологами на Украине и сейчас хранятся в национальном украинском музее. Перевозить их крайне тяжело, возраст находок требует особых условий хранения. Именно поэтому была использована голография – новый подход к записи объемных оптических изображений реальных объектов. Первый взгляд на голографическое изображение вызывает небольшое удивление: предмет как - будто за некой цветной оболочкой, видно, что он не реальный, но объемный. Можно полностью изучить его с разных сторон, разглядеть мелочи, понять из чего он сделан. Голография – это новый подход к записи объемных оптических изображений реальных объектов.
Открытие выставки собрало немало людей - и русских, и украинцев. С приветствием к гостям обратился председатель комитета по делам национальностей правительства Тюменской области Евгений Воробьев: «Тюменская область гордится выходцами с Украины, ведь они немало сделали для освоения Сибири. Такие мероприятия как это, служат залогом мира и дружбы между нашими народами».Напомним, что организация голографической выставки приурочена к проведению Дней украинской культуры в Тюменской области. До нашего города в России выставка успела побывать только в Москве и Санкт-Петербурге.
Иван Евтушенко, создатель искусства голографии в музеях, заместитель генерального директора Национального музея истории Украины, прибыл в Тюмень 10 ноября. Он прервал поезду в Париж и Торонто, чтобы показать сибирякам украинскую культуру. «Я обошел всю Тюмень, побывал ночью на мосту влюбленных и влюбился в ваш город. Я с особым удовольствием представляю вам выставку» - сказал Иван Евтушенко.
В Тюмени живет немало украинцев. Одна из них - Анна Савастьяна - осталась очень довольна выставкой «Золотая сокровищница Украины». «Выставка интересная и познавательная. Удивительно что, вещи, которые мы видим здесь были созданы еще до нашей эры, а актуальны и сейчас: украшения, посуда. Про голографию я раньше только слышала, что ее используют в фотографии, а сейчас своими глазами все увидела» - поделилась впечатлениями Анна.
Помимо голографических изображений, на выставке представлены работы украинских художников, живущих в Тюмени. Например, Михаила Гардобея. «Я живу в Тюмени с 1966 года. Я полюбил этот город, и он стал мне родным. У нас уникальный город и все, что осталось от его исторической части, я хотел запечатлеть на своих произведениях» - поделился впечатлениями художник.
Выставка пробудет в Тюмени до 16 ноября и потом дальше отправиться уже в заграничное путешествие. На открытии Иван Евтушенко лично комментировал всем желающим голографические изображения, а в течение еще четырех дней его помощники останутся в Тюмени и с радостью расскажут нашим горожанам об экспонатах.
Руководитель украинской организации в Тюмени Александр Павлович Тырпак напомнил, что дни украинской культуры в Тюменской области продолжаются, и пригласил всех 15 ноября в ДК «Строитель» на гала-концерт.