В Тюмени открылась выставка «Золотая сокровищница Украины»

На открытии выставки украинцы испытали гордость за Родину и ее культурное наследие. На выставке представлены 30 художественных голограмм c изображением уникальных музейных экспонатов: украшения, посуда, прочие бытовые вещи Трипольской культуры, существовавшей восемь тысяч лет назад. Все находки были откопаны археологами на Украине и сейчас хранятся в национальном украинском музее. Перевозить их крайне тяжело, возраст находок требует особых условий хранения. Именно поэтому была использована голография – новый подход к записи объемных оптических изображений реальных объектов. Первый взгляд на голографическое изображение вызывает небольшое удивление: предмет как - будто за некой цветной оболочкой, видно, что он не реальный, но объемный. Можно полностью изучить его с разных сторон, разглядеть мелочи, понять из чего он сделан. Голография – это новый подход к записи объемных оптических изображений реальных объектов.