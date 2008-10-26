Дни культуры коренных малочисленных народов Севера в Тюмени

Действо началось с того, что молодой шаман крадучись вышел на сцену, затем спустился со сцены и подошел к зрителям, сидящем на первом ряду. В одной руке он держал пензер – шаманский бубен —, а другой бил по нему колотушкой. Считается, что звук бубна обладает магической силой, способной отгонять злых духов. Стоит признать, эффект был ощутим, когда звук наполнял зал, это надо один раз услышать, чтобы понять о чем я.