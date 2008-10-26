Дни культуры коренных малочисленных народов Севера в Тюмени

Дни культуры коренных малочисленных народов Севера проходят в Тюмени с 23 по 28 октября. Открытие состоялось во дворце национальных культур «Строитель», где с концертной программой выступили творческие коллективы Тюменской области, Югры и Ямала.
В первый день проведения мероприятий на площадке ДНК «Строитель» можно было увидеть жилища и одежды коренных северян, также дегустировать блюда национальной кухни народов севера. Кроме того, начала свою работу выставка-продажа «Северное сияние», на которой в большом количестве представлены обереги, подвески, чехлы с меховыми вставками, расшитые бисером, для мобильных телефонов, куклы в национальных одеждах и фотовыставка «Коренные малочисленные народы Тюменской области».
Действо началось с того, что молодой шаман крадучись вышел на сцену, затем спустился со сцены и подошел к зрителям, сидящем на первом ряду. В одной руке он держал пензер – шаманский бубен —, а другой бил по нему колотушкой. Считается, что звук бубна обладает магической силой, способной отгонять злых духов. Стоит признать, эффект был ощутим, когда звук наполнял зал, это надо один раз услышать, чтобы понять о чем я.
После вступительных речей начались выступления танцевальных коллективов и музыкальных ансамблей. Поразило выступление Татьяны Лар – ненецкой певицы, исполнительницы народных и авторских песен. Она играла на самозвучащем язычковом музыкальном инструменте и издавала звуки, похожие на голоса зверей и птиц. Сходство с ними было невероятным.
Заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Виктор Хоменко пожелал представителям народов Севера всего самого наилучшего, самых приятных впечатлений от сегодняшнего дня и последующих дней в рамках Дней коренных малочисленных народов Севера, а всем, кто будет выступать на сцене творческих успехов и удачи.
Заместитель председателя Тюменской областной Думы Геннадий Корепанов также выступил с речью, поблагодарил организаторов этого мероприятий, ставшего уже традиционными и пожелал, чтоб эти встречи нас грели, поддерживали, давали возможность общаться.
25 октября прошел литературный вечер, посвященный творчеству известного ямальского поэта и писателя Ивана Истомина. 26 октября откроется персональная выставка ненецкого художника-этнографа Леонида Лара. В заключение всех мероприятий, 28 октября в кинозале «Паради» ДНК «Строитель» состоится показ документального фильма «Праздник на земле Пяков».
Организаторами данного мероприятия выступили комитет по делам национальностей Тюменской области, комитет по культуре Тюменской области, областная общественная организация коренных малочисленных народов Севера «Кедр» и ДНК «Строитель».
Мероприятие проводится с целью сохранения и развития культуры коренных малочисленных народов и передачи культурных традиций подрастающему поколению, а также выявления и популяризации достижений художественного творчества, лучших творческих коллективов, исполнителей, мастеров народных промыслов и ремесел.