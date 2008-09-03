МЕГАdrive 2008. Рок non-stop

23 августа на берегу о. Согра, в трех километрах от города Мегион стартовал самый крупный за Уралом open air рок-фестиваль «МЕГАdrive 2008». Проект получил развитие в 2006 году с легкой руки мэра Мегиона, Александра Кузьмина.
В этом году участие в фестивале в качестве хэдлайнеров подтвердили: Земфира, «Ногу Свело», «Lumen», «Ленинград», «Чайф» и «Пелагея». На проведение фестиваля организаторами было выделено гораздо больше средств, по сравнению с прошлым годом. Однако в первый же день возник ряд проблем технического характера. Программа была сдвинута на четыре часа, потому как самолет с аппаратурой приземлился из-за плохих погодных условий в Новосибирске, а не в Нижневартовске, как предполагалось изначально.
Въезд колонны байкеров во главе с мэром состоялся, однако зрелище ожиданий не оправдало – организаторы не стали акцентировать внимание зрителей на этом событии. Обещанного байк-шоу так и не состоялось. Стоит отметить уникальность совместного проекта администрации Мегиона и байк-клуба «Легион 86» - праздничный проезд 500 байкеров по маршруту: Москва – Самара – Пермь – Челябинск – Екатеринбург – Тюмень – Мегион. Матч по мини-футболу также прошел в рамках фестиваля – на поле мог выйти любой желающий, вне зависимости от возраста и весовой категории.
Хоть официально фестиваль и значится некоммерческим, в этом году за вход зрителям пришлось заплатить 150 рублей – сумма символическая для такого события, однако если учитывать тот факт, что зрителей было 35 тысяч человек, то это меняет дело. Кроме того, аренда палатки стоила порядка 2 тысяч. Полагаю, что с каждым годом организаторы будут поднимать ставки. Порадовали новые фишки МЕГАdrive – например, выступление «РОКовых бабушек» из хора ветеранов, которые исполнили «www.Leningrad.ru». Ведущими фестиваля стали ви-джей МTV-Россия Александр Анатольевич и ведущая МУЗ-ТВ Лера. Теперь подробнее – о выступлении хэдлайнеров.
День первый – Земфира, «Чайф», «Lumen».
Госпожа Рамазанова – весьма необычная женщина. Табу на фото и видео съемку. Нет общению с прессой. Все это сразу же породило множество слухов, мнений и домыслов – словом, хороший Pr-ход с ее стороны. Идеально выстроенный аппарат, 100 кВт звука – Земфира на сцене смотрелась просто замечательно. Также совместно с вокалистом «Lumen» Рустэмом Булатовым Земфира спела песню Виктора Цоя – «Троллейбус, который идет на восток». Интересен тот факт, что оба музыканта родом из Уфы, но познакомиться им довелось только на сцене МегаДрайва.
Следующими на сцену вышла легендарная группа «Чайф». Такие песни, как «Аргентина-Ямайка» и «Рок-н-ролл этой ночью», Шахрин мог бы и не петь сам – фаны справлялись отлично. Словом, группа «Чайф» показала, что пороха для того, чтобы публика взорвалась овациями, у них достаточно.
На пресс-конференции подняли вопрос взаимоотношения музыки и политики, на что Владимир привел достаточно образный пример относительно грузино-осетинского конфликта:
Владимир, как вы считаете, должна ли тема воины касаться творчества, и если так, то каково ваше отношение к событиям в Грузии и Северной Осетии?
У меня на этот вопрос есть особая история. Как-то раз в баре, за границей, я вижу, что огромный жлоб пристает к официантке. Я ему и говорю – «молодой человек, вы отдаете себе отчет? Выглядите достойно» - в ответ он разворачивается и мне в лицо летит кулак. От удара я уклонился – ну, и что мне еще оставалось? – схватил стул и разбил его об голову этого идиота. Весовые категории у нас были слишком разные, о каком честном бое может идти речь? Просто адекватный ответ. А иностранные туристы за соседними столиками, как и страны НАТО в возникнувшей ситуации, не хотели видеть суть положения и дружно вынесли вывод – вот он, русский агрессор.
Завершили первый день фестиваля молодая группа «Lumen», которая на данный момент заслуженно пребывает на гребне волны популярности. Коллектив выдал максимум драйва и стиля. Особенно здорово было наблюдать за лицами охранников из линии оцепления, когда вокалист пел: «наша милиция нас бережет…. На улицах и стадионах нас бьют и бьют люди в погонах!!!… На рок-концертах и дискотеках… одна и та же у них потеха!!!». Группа по праву находится в оппозиции правительству. «Я так люблю свою страну, и ненавижу государство!» - фраза, которая вполне характеризует идеологию «Lumen». Правдивы настолько, что пробирает дрожь. С все той же честностью Рустэм ответил на вопрос относительно роли СМИ в нашем обществе.
Не считаете ли вы, что в нашей стране СМИ играют роль одного из самых действенных инструментов манипуляции общественным сознанием со стороны государства?
Хм (оценивает процентное соотношение количества журналистов в зале и человек в группе). Мне кажется, что порой журналисты подходят очень недобросовестно к своей работе – берутся писать о том, о чем понятия не имеют. А если и пишут, то на деле выходит так, что информация выдается с той стороны, с которой это выгоднее заказчику. А ведь люди все это читают и принимают за чистую монету. Короче, СМИ в большинстве случаев непродуктивны, и даже вредны.… Однако мы журналистов ЛЮБИМ!
А первый день МЕГАdrive превратился во второй – в связи с тем, что расписание сдвинули, группам второй волны пришлось выступать ночью после хэдлайнеров. Так что жизнь в стиле non-stop – без перерыва на сон.
День второй – программа идет по времени, до выступления групп второй волны состоялось шоу парашютистов из клуба с забавным названием «Икар». В списке хэдлайнеров на второй день – «Пелагея», «Ногу Свело», «Ленинград».
«Пелагея» и «Ногу Свело» отыграли свои программы примерно на одном уровне. Ровно, качественно и без замечаний. Единственное, запомнились акробатические фишки Покровского («Ногу Свело») – урок физкультуры и рок-концерт, два в одном.
И, конечно, группа «Ленинград», которая прибыла в Мегион многочисленным составом прямо с гастролей из Хельсинки. Сергей Шнуров подготовил для зрителей настоящее шоу. В авангарде была яркая троица: на бэк-вокале – прекрасная Юлия с голосом Норы Джонс, лицом ангела и фигурой топ-модели; крупногабаритный лысый слон в малиновом пиджаке – в качестве музы; и, конечно, сам Шнур с гитарой под электро-балалайку. Больше всего удивил все-таки «новый русский», который воплотил в себе сам дух 90-х годов – он ел пивные банки, тушил об язык сигареты и ломал о сцену стулья. На вопрос, зачем группе нужен такой персонаж, Сергей ответил:
Друзья журналисты! Если вы сможете избавить нас от этого чуда, то мы вам только спасибо скажем. Этот человек никакого отношения к группе не имеет.
Также на пресс-конференции с нашей стороны прозвучал еще один вопрос к группе «Ленинград».
Сергей, чего вы пытаетесь добиться путем провокации слушателя? К чему столько эпатажа?
Группа «Ленинград» больше никого не эпатирует. Можно сказать, мы сравнялись с окружающей культурой – наша провокация работала в 90-х годах, теперь это уже никого не цепляет.
Группа «Ленинград» закрыли программу фестиваля. Торжественный салют, прощальное слово ведущих. Будем ждать следующего года – организаторы обещали привезти именитых хэдлайнеров из-за границы.