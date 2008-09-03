МЕГАdrive 2008. Рок non-stop

У меня на этот вопрос есть особая история. Как-то раз в баре, за границей, я вижу, что огромный жлоб пристает к официантке. Я ему и говорю – «молодой человек, вы отдаете себе отчет? Выглядите достойно» - в ответ он разворачивается и мне в лицо летит кулак. От удара я уклонился – ну, и что мне еще оставалось? – схватил стул и разбил его об голову этого идиота. Весовые категории у нас были слишком разные, о каком честном бое может идти речь? Просто адекватный ответ. А иностранные туристы за соседними столиками, как и страны НАТО в возникнувшей ситуации, не хотели видеть суть положения и дружно вынесли вывод – вот он, русский агрессор.