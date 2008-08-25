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Аэропорт «Плеханово» принял тюменцев на авиашоу

25 августа 2008, 16:04
Аэропорт «Плеханово» открыл свои ворота тюменцам 23 августа. Авиашоу «В гостях у ЮТэйр», прошедшее в рамках Дня авиации, радовало гостей чудесами авиации.

Пасмурное небе и холодный воздух не остановили тюменцев, и праздничная площадка аэропорта была наполнена людьми до отказа. Компания хорошо подготовилась к приходу зрителей: биотуалеты, ларьки с едой, охрана по периметру всей площадки.

На показ были выставлены внутренние части авиационной техники, настоящие вертолеты, и каждый желающий мог осмотреть их изнутри, выглянуть из люка, посидеть в кабине пилота. Ни один вертолет на протяжении всего праздника ни разу не пустовал. Из люков выглядывали счастливые лица детей, а довольные родители спешили запечатлеть эти моменты на фото. Над площадкой жужжали мини-модели авиа и ракетомоделистов. А в небе тем временем выполняли всевозможные трюки самолеты и вертолеты.

Особое внимание приковывали показательные выступления спасателей и парашютистов. По словам Екатерины Павловой, пришедшей на авиашоу со всей семьей, такое мероприятие нужно устраивать каждый год, дети очень рады и взрослым это интересно. «Правда, когда шли сюда, иногда возникало небольшое чувство страха, ведь это техника, и мало ли что может с ней произойти», – признается Екатерина. Но все прошло хорошо и после закрывающего праздник выступления парашютистов для всех желающих были организованы экскурсионные полеты на самолете Ан-2 и вертолете МИ-8 в районе Тюмени.

#Новости#Парашютный спорт#Авиация#Таня#Культура
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