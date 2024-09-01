В Тюмени выросли цены на ритуальные услуги

В Тюменской области подорожали ритуальные услуги. В среднем их стоимость за последний год выросла на несколько тысяч рублей. Согласно прайс-листу ритуальных агентств, цена копки могилы составляет сегодня от 5 тысяч 150 рублей до 8 тысяч рублей.