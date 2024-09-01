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Ритуальные услуги

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Онлайн-похороны будут проводить в тюменском крематории
Услугу онлайн-прощания будут предоставлять в тюменском кремационном комплексе. Родные и близкие умершего благодаря этому смогут присутствовать на похоронах удаленно. Об этом рассказала представитель крематория Екатерина Мадьярова
1 сентября, 05:40
60 тысяч за лежание в гробу: тюменцев будут лечить от депрессии гроботерапией
Данную услугу предлагает жителям областной столицы один из городских салонов ритуальных услуг. По словам владельца салона Василия Резикова, гроботерапия способствует обретению душевного спокойствия и помогает вернуть интерес к жизни.
24 августа, 08:13
2023
Власти Тюмени закупают гробы на 2,8 миллиона рублей
Власти Тюмени ищут поставщика гробов для бесплатных захоронений граждан. Закупка стоимостью 2,8 миллионов рублей размещена на портале Госзакупки.
27 октября 2023, 07:32
Ритуальное агентство заживо похоронило мать тюменца
21 сентября 2023, 10:01
В Тюмени резко выросли затраты на похороны
Тюменская область вошла в число регионов России, в которых затраты на ритуальные услуги превысили уровень инфляции. За первый квартал этого года оборот рынка увеличился на 121,1%.
22 мая 2023, 06:34
В Тюмени выросли цены на ритуальные услуги
В Тюменской области подорожали ритуальные услуги. В среднем их стоимость за последний год выросла на несколько тысяч рублей. Согласно прайс-листу ритуальных агентств, цена копки могилы составляет сегодня от 5 тысяч 150 рублей до 8 тысяч рублей.
17 февраля 2023, 09:09

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