В Тюмени выросли цены на ритуальные услуги

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Самый дешевый гроб в обивке бархат обойдется не меньше, чем в три тысячи рублей. Лакированный гроб из МДФ уже будет стоить 18 тысяч рублей.
Услуги катафалка ритуальные агентства сегодня предлагают в пределах 2,8-3,5 тысячи рублей. Занос и вынос гроба — от тысячи рублей, табличка на крест стоит 450-600 рублей, крест деревянный — от 600 рублей, сосновый — от 1,7 тысячи рублей, венки — от 420 рублей.
В среднем цена на организацию похорон сегодня составляет 15 тысяч 950 рублей. Но в эту стоимость не входят копка могилы, захоронение, одежда и белье для усопшего. Ритуальные услуги с захоронением и копкой могилы (без предоставления одежды и белья для умершего) сегодня обойдутся от 41 тысячу 100 рублей.
Для сравнения, в марте 2022 года в Тюмени услуги организации похорон, в перечень которых входят гроб, крест, копка могилы и катафалк, стоили около 8 тысяч рублей. На сегодня цена пакета «Эконом» в среднем составляет 14 тысяч 138 рублей летом и 14 тысяч 938 рублей зимой. В пакет входят автокатафалк, донос гроба до могилы, занос гроба в морг, доставка ритуальных принадлежностей до морга, помощь в захоронении, копка могилы, крест, табличка, гроб, покрывало и подушка для усопшего.
Однако далеко не все ритуальные агентства подняли цены в последние месяцы. Как рассказал «Нашему городу» руководитель одной из компаний города Алексей Афанасьев, организации сами устанавливают прайс, а потому в вопросе формирования стоимости у каждой из них все довольно индивидуально.
«У нас минимальная цена похорон составляет 13 200 рублей. В эту стоимость входит гроб, покрывало, наволочка и подушка для гроба, крест с табличкой, копка могилы, катафалк. Цены в последние месяцы не менялись. К примеру, копка могилы как была 8 тысяч рублей, так и осталась», — отметил Алексей Афанасьев.