В Тюмени выросли цены на ритуальные услуги

Для сравнения, в марте 2022 года в Тюмени услуги организации похорон, в перечень которых входят гроб, крест, копка могилы и катафалк, стоили около 8 тысяч рублей. На сегодня цена пакета «Эконом» в среднем составляет 14 тысяч 138 рублей летом и 14 тысяч 938 рублей зимой. В пакет входят автокатафалк, донос гроба до могилы, занос гроба в морг, доставка ритуальных принадлежностей до морга, помощь в захоронении, копка могилы, крест, табличка, гроб, покрывало и подушка для усопшего.