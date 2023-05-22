В Тюмени резко выросли затраты на похороны

Согласно официальным данным Росстата, в России смертность в марте 2023 года уменьшилась по сравнению с мартом 2022 года на 21,1%. В Тюменской области по итогам 2022 года смертность сократилась более чем на 4 тысячи. С января по декабрь 2022 года зарегистрировано 17 124 летальных случая. В 2021 году — больше 21 400 смертей.