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В Тюмени резко выросли затраты на похороны

22 мая 2023, 06:34

Ритуальные услуги резко подорожали в Тюменской области

Тюменская область вошла в число регионов России, в которых затраты на ритуальные услуги превысили уровень инфляции. За первый квартал этого года оборот рынка увеличился на 121,1%.
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Тюмень

Также в лидерах оказались Ямал (124,1%), Челябинская, Курганская и Свердловская области — 115,9%, 107,3% и 106% соответственно.

В целом по России за три первых месяца 2023 года оборот рынка ритуальных услуг достиг 7,6 миллиардов рублей. Это на 4,2% больше, чем месяцем ранее, следует из данных Росстата. А годовая инфляция по итогам первого квартал 2023 года, как сообщал зампред Бака России Алексей Заботкин, опустилась ниже 4%, пишут «Новые известия».

Согласно официальным данным Росстата, в России смертность в марте 2023 года уменьшилась по сравнению с мартом 2022 года на 21,1%. В Тюменской области по итогам 2022 года смертность сократилась более чем на 4 тысячи. С января по декабрь 2022 года зарегистрировано 17 124 летальных случая. В 2021 году — больше 21 400 смертей.

По России в среднем минимальный пакет похоронных услуг на конец 2022 года составлял 23,6 тысячи рублей. В Тюменской области — 13,2 тысячи рублей. В среднем же цена на организацию похорон составляла около 16 тысяч. Правда, в эту стоимость не были включены копка могилы, захоронение, одежда и белье для умершего.

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