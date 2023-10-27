Власти Тюмени закупают гробы на 2,8 миллиона рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросла стоимость ритуальных услуг. Минимальная стоимость похорон составляет более 20 тысяч рублей. При этом, за самый дешевый гроб придется заплатить более 3 тысяч рублей, за лакированный гроб из МДФ — порядка 18 тысяч рублей.