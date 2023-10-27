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Власти Тюмени закупают гробы на 2,8 миллиона рублей

Власти Тюмени закупают гробы на 2,8 миллиона рублей

27 октября 2023, 07:32
Фото: 1MI
Власти Тюмени ищут поставщика гробов для бесплатных захоронений граждан. Закупка стоимостью 2,8 миллионов рублей размещена на портале Госзакупки.

В документах указано, что в срок до 30 ноября 2023 года подрядная организация должна поставить 984 деревянных гроба с крышкой. Размеры длины от 160 до 215 сантиметров, ширина изделия должна быть от 60 до 75 сантиметров.

Стоит заметить, что двумя годами ранее власти закупали меньше похоронной атрибутики — немногим более 920 штук.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 1 ноября 2023 года. Подведение итогов закупки запланировано на 3 октября.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросла стоимость ритуальных услуг. Минимальная стоимость похорон составляет более 20 тысяч рублей. При этом, за самый дешевый гроб придется заплатить более 3 тысяч рублей, за лакированный гроб из МДФ — порядка 18 тысяч рублей.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Закупки#Ритуальные услуги
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