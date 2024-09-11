Московская область

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Сентябрь
Мой дом — мои правила. Застройщик «Страна Девелопмент» избавляет от детских установок
11 сентября, 10:45
Август
Понедельник стал самым популярным днем для кибератак
14 августа, 10:47
Июль
После отмены ипотеки с господдержкой «Страна Девелопмент» предложила свои решения
18 июля, 11:48
Июнь
На ПМЭФ «Страна Девелопмент» представила новый проект в «Москва-Сити»
7 июня, 07:18
Май
«Страна Девелопмент» построит жилой район в Домодедове с применением инфраоблигаций
22 мая, 14:27
Апрель
«Страна» запустила первый в России иммерсивный спектакль в рамках проекта КРТ
25 апреля, 04:37
Февраль
Тюменцы массово жалуются на сбой в работе Telegram
Тюменцы массово жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram. Как сообщают горожане, они не могут осуществить отправку сообщений, загрузка каналов занимает дольше обычного.
27 февраля, 10:04

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