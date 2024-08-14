Понедельник стал самым популярным днем для кибератак

За прошедшие 7 месяцев не было ни одного дня без атак. Наиболее активно злоумышленники действовали в январе и июле. Максимальное количество киберугроз зафиксировано 11 января. Три самые мощные атаки по скорости пришлись на компанию из телеком-сектора и два банка. Их скорость составила от 276060 до 60310 Kpps (количество передаваемых пакетов в секунду). Все они были осуществлены в июле. Рекордная по объему трафика атака составила 710 Gbps. Такая цифра эквивалентна одновременной трансляции по сети 150 000 фильмов в Full HD (1080p) качестве.