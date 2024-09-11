Мой дом — мои правила. Застройщик «Страна Девелопмент» избавляет от детских установок

Напомним, в апреле 2024 года с помощью серии провокационных фото «Страна Девелопмент» затронула вопрос о запретах, знакомых всем с детства. Эта кампания приобрела виральный эффект и охватила свыше 2 миллионов человек. Почти шесть тысяч из них прошли тест на сайте. Его результаты и комментарии в социальных сетях показали, что на большинство людей даже во взрослом возрасте продолжают влиять ограничения из детства.