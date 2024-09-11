Мой дом — мои правила. Застройщик «Страна Девелопмент» избавляет от детских установок

Posted 11 сентября, 10:45
Published 11 сентября, 10:45
Modified 11 сентября, 10:47
Updated 11 сентября, 10:47
Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно! Например, замечания родителей в духе: «Ну разве можно так себя вести?», или язвительные комментарии: «Вырастешь — поймешь». Все мы выросли, но так ничего и не поняли, а детские хотелки в итоге остались навсегда нереализованными. В жилых комплексах «Страны Девелопмент» искать ответы больше не придется — здесь территория полной свободы и никаких ограничений.
Напомним, в апреле 2024 года с помощью серии провокационных фото «Страна Девелопмент» затронула вопрос о запретах, знакомых всем с детства. Эта кампания приобрела виральный эффект и охватила свыше 2 миллионов человек. Почти шесть тысяч из них прошли тест на сайте. Его результаты и комментарии в социальных сетях показали, что на большинство людей даже во взрослом возрасте продолжают влиять ограничения из детства.
Накануне, 10 сентября, стартовал второй этап проекта «Дома будешь так себя вести!», в рамках которого «Страна» предлагает пройти тест и узнать, насколько свободно пользователи чувствуют себя в дома.
«Страна Девелопмент» уверена, что своя квартира — это лучшее место для отдыха и творчества. Именно поэтому девелопер не только строит качественные ЖК, но и продвигает философию жилья как самой комфортной среды для свободного самовыражения.
Брать уроки игры на гитаре или поставить домашний спектакль — дома можно все! Особенно если это дом «Страны Девелопмент».
Отметим, федеральный застройщик «Страна Девелопмент» возводит дома и торговые центры в Тюмени, Новосибирске, Москве, Московской области и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 миллиона квадратных метров жилья. В домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек.
Земельный банк компании превышает 5 миллионов квадратных метров. В 2024 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-14 застройщиков России по объему текущего строительства. Большую часть жилых домов — 80% — компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий. Например, системы «умный дом», закрытых охраняемых дворов без машин, безбарьерной среды и других эргономичных инженерных технологий.