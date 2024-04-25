«Страна» запустила первый в России иммерсивный спектакль в рамках проекта КРТ

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Пилотным стал жилой комплекс «Авторский», который возводится в районе Дома Обороны. Участок под застройку площадью 8,4 га был передан «Стране Девелопмент» по итогам первого в России аукциона ДОМ.РФ на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). В марте 2023 года началось строительство первого в стране ЖК по стандарту КРТ на федеральном участке.
При просмотре демо-квартиры гостей сопровождает и направляет голос аудиогида. Посетители проходят по определенному маршруту, по пути выполняя задания, которые озвучивает гид и которые написаны на записках. Спектакль длится около 10 минут. Например, на кухне голосовой помощник говорит:
Добро пожаловать в самое «вкусное» место в доме! На кухню.
В этом помещении пахнет пирогом с корицей. На столе записка-задание:
Скажи: Алиса, включи чайник.
Гость повторяет слова, и чайник включается автоматически. Так настроен «умный дом», который в будущем застройщик может установить в квартире клиента.
Маршрут включает несколько остановок в каждой комнате. Помимо кухни, голосовой помощник сопровождает клиентов в спальню, гостиную, прихожую и ванну. Везде можно протестировать мебель, сантехнику, «умный дом» и бытовую технику.
ЖК «Авторский» расположен на пересечении улиц Ирбитская, Полевая, Комбинатская и Подгорная. На участке, где раньше был пустырь, сейчас активно растет новый комплекс. Проект будет камерным (всего 4 дома), но при этом укомплектованным. Общая жилая площадь — более ста тысяч квадратных метров. Внутри квартальной застройки появится пешеходный бульвар, у каждого дома свой закрытый двор. На первых этажах разместятся помещения для бизнеса. В проекте ЖК предусмотрен муниципальный детский сад, он разместится на первом этаже одного из домов. У малышей будет своя закрытая детская площадка.
Чтобы стать героем иммерсивного спектакля, необходимо записаться на консультацию в офис продаж по телефону +7 (3452) 39-43-41 или на сайте застройщика strana.com.
Напомним, федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. За 17 лет девелопером построено более 1 млн квадратных метров жилья, в домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн кв. м.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.
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