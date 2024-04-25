«Страна» запустила первый в России иммерсивный спектакль в рамках проекта КРТ

ЖК «Авторский» расположен на пересечении улиц Ирбитская, Полевая, Комбинатская и Подгорная. На участке, где раньше был пустырь, сейчас активно растет новый комплекс. Проект будет камерным (всего 4 дома), но при этом укомплектованным. Общая жилая площадь — более ста тысяч квадратных метров. Внутри квартальной застройки появится пешеходный бульвар, у каждого дома свой закрытый двор. На первых этажах разместятся помещения для бизнеса. В проекте ЖК предусмотрен муниципальный детский сад, он разместится на первом этаже одного из домов. У малышей будет своя закрытая детская площадка.