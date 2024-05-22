«Страна Девелопмент» построит жилой район в Домодедове с применением инфраоблигаций

Отметим, инфраструктурные облигации ДОМ.РФ ранее уже применялись при реализации проектов ГК «Страна Девелопмент». Льготное финансирование было предоставлено на строительство дорожной и инженерной инфраструктуры для ЖК «Домашний» в Тюмени. Это первый проект в рамках программы инфраструктурных облигаций, прошедший полный цикл — от одобрения проекта на Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ до погашения займа.