«Страна Девелопмент» построит жилой район в Домодедове с применением инфраоблигаций

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
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ДОМ.РФ направит 8,3 млрд рублей на строительство дорожной и инженерной инфраструктуры для комплексного развития территории рядом с селом Никитское и микрорайоном Южный в Домодедове. Здесь планируется построить жилой комплекс «Страна Домодедово» переменной этажностью от 4 до 17 этажей с общей жилой площадью почти 620 тысяч квадратных метров.
Помимо жилья, проект предусматривает создание инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни 23 тысяч человек. В частности, на средства займа от ДОМ.РФ построят внутриквартальные дороги, инженерные сети, очистные сооружения и ливневую канализацию. Благодаря льготному финансированию застройщик сможет реализовать проект в срок, при этом возвращая заемные средства в течение 16 лет — постепенно, за счет денег от ввода новых очередей, — отметил директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.
При структурировании сделки была выбрана уникальная схема реализации проекта, которая стала возможна благодаря инициированным ДОМ.РФ поправкам в законодательство. Гарантом по инфраструктурному займу выступит Банк ДОМ.РФ, также обеспечивающий финансирование строительства жилого массива в размере 87,4 млрд рублей.
Мы, как застройщики, уже успели оценить уникальный механизм инфраструктурных облигаций и привлекаем его не в первый раз. Для нас инструмент выгоден тем, что мы сразу планируем строительство не только жилых квадратных метров, но и всей инфраструктуры. Для покупателей это выгодно тем, что они получают возможность переехать буквально сразу в полностью готовый для проживания проект и могут не ждать строительства следующих очередей, — подчеркнул президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.
Отметим, инфраструктурные облигации ДОМ.РФ ранее уже применялись при реализации проектов ГК «Страна Девелопмент». Льготное финансирование было предоставлено на строительство дорожной и инженерной инфраструктуры для ЖК «Домашний» в Тюмени. Это первый проект в рамках программы инфраструктурных облигаций, прошедший полный цикл — от одобрения проекта на Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ до погашения займа.
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» возводит дома и торговые центры в Тюмени, Новосибирске, Москве, Московской области, Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн квадратных метров жилья. В домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн квадратных метров.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономичными инженерными технологиями.
*Механизм инфраструктурных облигаций был запущен в 2021 году как часть «Инфраструктурного меню», его оператором стал ДОМ.РФ. Этот инструмент позволяет через выпуск ценных бумаг привлекать средства с рынков капитала и направлять их на строительство инфраструктуры в регионах по субсидируемой ставке.