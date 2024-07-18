После отмены ипотеки с господдержкой «Страна Девелопмент» предложила свои решения

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
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Updated Сегодня, 11:50
Так, например, клиентам «Страны» доступна ставка 4,9%. Она действует первые 12 месяцев кредита, далее вступает в силу стандартная программа со ставкой 18,99%, которую можно рефинансировать. В период действия ставки 4,9% ипотечные денежные средства хранятся на аккредитиве. Программа охватывает все города присутствия «Страны»: Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, а также столичный регион.
Еще одно выгодное предложение от «Страны», действующее во всех городах, где строит девелопер, — ставка 3,5% по семейной ипотеке от Сбера на весь период кредитования. Эта программа направлена на поддержку семей, в которых есть дети до 6 лет или дети с инвалидностью.
ВТБ предоставляет семейную ипотеку на покупку квартиры в новостройках «Страны» со ставкой 0,01% в течение первых двух лет и 6% — до окончания срока кредита. Первоначальный взнос должен составлять от 20% стоимости лота. Количество квартир ограничено.
Альфа-Банк предоставляет ипотеку всем категориям заемщиков со ставкой 0,11% на первые 12 месяцев, после которых вступает в силу стандартная программа со ставкой 20, 59%, которую также можно рефинансировать.
Для тех клиентов, в чей семейный бюджет укладывается целевая покупка новой квартиры, и они готовы вносить полную стоимость равными частями в течение небольшого срока, в «Стране» есть удобные варианты рассрочки. При этом дополнительные проценты отсутствуют. На ограниченный пул квартир действует рассрочка без удорожания стоимости выбранного лота на 12 или 13 месяцев, в течение которых всю сумму необходимо погасить. При выборе варианта без первоначального взноса стандартный платеж составит от 100 тысяч рублей в месяц.
Примечательно, что в Екатеринбурге можно приобрести квартиру в новостройках «Страны» в рассрочку с первоначальным взносом от 10%. Ежемесячный платеж составит от 30 тысяч рублей.
Сейчас застройщик возводит в городе семь жилых комплексов — «Звездный», «Юнион», «Авторский», «Европейский берег 2.0», «Сердце Сибири», «Домашний» и «Страна.Прибрежная». Последний ЖК — новый проект компании, расположенный в центральной части города в районе улиц Елизарова — Дамбовская — Мельникайте. Подробнее на strana.com.
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Новосибирске, Москве, Московской области, Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн квадратных метров. В 2024 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-14 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системы «умный дом», закрытых охраняемых дворов без машин, безбарьерной среды и эргономичных инженерных технологий.
ООО СЗ «Страна.Мельникайте». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.