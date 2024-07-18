После отмены ипотеки с господдержкой «Страна Девелопмент» предложила свои решения

Для тех клиентов, в чей семейный бюджет укладывается целевая покупка новой квартиры, и они готовы вносить полную стоимость равными частями в течение небольшого срока, в «Стране» есть удобные варианты рассрочки. При этом дополнительные проценты отсутствуют. На ограниченный пул квартир действует рассрочка без удорожания стоимости выбранного лота на 12 или 13 месяцев, в течение которых всю сумму необходимо погасить. При выборе варианта без первоначального взноса стандартный платеж составит от 100 тысяч рублей в месяц.