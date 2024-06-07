На ПМЭФ «Страна Девелопмент» представила новый проект в «Москва-Сити»

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» возводит дома и торговые центры в Тюмени, Новосибирске, Москве, Московской области, Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн кв. м. В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-15 застройщиков России по объему текущего строительства. Компания является ТОП-1 по реализации проектов КРТ по инициативе власти. Выбрать подходящую квартиру и записаться на консультацию можно на сайте strana.com.