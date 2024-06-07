На ПМЭФ «Страна Девелопмент» представила новый проект в «Москва-Сити»

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Документ будет способствовать укреплению и развитию долгосрочных, равноправных и взаимовыгодных финансово-экономических отношений девелоперской группы и банка. Среди приоритетных целей: повышение эффективности взаимодействия в части внедрения современных банковских технологий и банковской инфраструктуры, разработка и реализация совместных инвестиционных программ, а также поддержка инновационного развития и модернизация финансовых процессов девелоперской группы.
Сегодня сделан еще один важный шаг в деле партнерского сотрудничества «Страны» и Альфа-Банка. Подписанное соглашение закрепляет наше стремление к дальнейшей совместной работе. Так, Альфа-Банк уже предоставил финансирование с общим лимитом до 21, 5 млрд рублей на покупку участка для строительства столичного «Сити-2», — подчеркнул руководитель «Страны Девелопмент» Александр Гайдуков.
Планируется, что «Сити-2» представит собой уникальные кварталы из невысоких урбан-блоков (4-7 этажей) с озелененными дворами и кровлями. Над урбан-блоками будут возвышаться свободно расставленные небоскребы разной высоты и архитектуры. Сердцем квартала «Сити-2» станет искусственный пруд с набережной, окруженной парком с кафе, ресторанами, магазинами. Под прудом расположится торговый центр.
Сам проект находится в «Сити-2», рядом с уже сформированной высотной застройкой «Сити-1» («Москва-Сити»).
Комплекс формируется из двух башен, объединенных 6-этажным стилобатом, который будет насыщен разными функциями: магазины, супермаркет, кафе, рестораны, фуд-холл, офисные помещения. На кровле стилобата расположится озелененное благоустройство для жильцов комплекса. Кроме того, здесь сформируют образовательный центр для детей.
Обе башни отданы под квартиры разнообразного формата, где жителей ждет насыщенная инфраструктура: встречающее гранд-лобби с коворкингом и кинотеатром, велнес пространство со спа-зоной, бассейном и тренажерным залом, панорамный ресторан.
Инфраструктурные проекты такого масштаба, влияющие на развитие всей отрасли, имеют для нас огромное значение. Мы готовы оказывать финансовую поддержку и развивать отрасль. Подписание соглашения на главном экономическом форуме — очередное доказательство наших больших совместных планов, — отметил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.
В Тюмени застройщик возводит самый высокий жилой дом, состоящий из четырех 32-этажных башен. Это последний дом в жилом комплексе «Звездный», расположенном рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл».
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» возводит дома и торговые центры в Тюмени, Новосибирске, Москве, Московской области, Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн кв. м. В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-15 застройщиков России по объему текущего строительства. Компания является ТОП-1 по реализации проектов КРТ по инициативе власти. Выбрать подходящую квартиру и записаться на консультацию можно на сайте strana.com.
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