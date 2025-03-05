Тюменцы стали есть значительно больше сыра

Posted 5 марта, 04:58
Published 5 марта, 04:58
Modified 5 марта, 05:01
Updated 5 марта, 05:01
За 2024 год в Тюменской области продали на 32% больше сыра, чем годом ранее. Прирост объемов производства отстает от этого уровня почти вдвое: рост составил 17%.
«По итогам 2024 года продано 6,5 тыс. тонн сыра, что на 32% больше, чем в 2023 году — 4,9 тыс. тонн», — сообщили в Центре развития перспективных технологий.
Также оператор государственной системы маркировки «Честный знак» назвал объем произведенного в регионе сыра за год: 1,2 тыс. тонн. В 2023 году произвели немногим более тысячи тонн.
В 2024 году сыр подорожал на 16,5% по сравнению с ценами 2023 года. В январе 2025 года цена выросла еще на 1% до уровня 1170,83 рубля за кг, приводит данные РБК Тюмень.
Ранее Тюменская область вошла в топ-3 по приросту потребления алкоголя. В декабре 2024 года тюменцы выпили на 36% больше, чем в декабре 2023 года.