nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 04:58

Published 5 марта, 04:58

Modified 5 марта, 05:01

Updated 5 марта, 05:01

Тюменцы стали есть значительно больше сыра

Тюменцы стали есть значительно больше сыра

5 марта 2025, 04:58
Фото: Изображение Midjourney.
Продажи сыра в Тюменкой области взлетели на 32% за год. При этом, поставщики нарастили объемы производства не так заметно.

За 2024 год в Тюменской области продали на 32% больше сыра, чем годом ранее. Прирост объемов производства отстает от этого уровня почти вдвое: рост составил 17%.

«По итогам 2024 года продано 6,5 тыс. тонн сыра, что на 32% больше, чем в 2023 году — 4,9 тыс. тонн», — сообщили в Центре развития перспективных технологий.
Тюменский завод салатных смесей остановил выход на столичный рынок
Узнать подробнее

Также оператор государственной системы маркировки «Честный знак» назвал объем произведенного в регионе сыра за год: 1,2 тыс. тонн. В 2023 году произвели немногим более тысячи тонн.

В 2024 году сыр подорожал на 16,5% по сравнению с ценами 2023 года. В январе 2025 года цена выросла еще на 1% до уровня 1170,83 рубля за кг, приводит данные РБК Тюмень.

Пять способов превратить блины в полезную еду
Узнать подробнее

Ранее Тюменская область вошла в топ-3 по приросту потребления алкоголя. В декабре 2024 года тюменцы выпили на 36% больше, чем в декабре 2023 года.

Читайте также:
Пост с пользой — рецепты простых и вкусных постных блюд без мяса и яицТюмень вырвалась в лидеры нацрейтинга по строительству жильяТюменцев попросили остаться дома после повреждения газопровода
#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Продукты#Продажи#Сыры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика