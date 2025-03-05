Тюменцев попросили остаться дома после повреждения газопровода

Posted 5 марта, 04:21
Published 5 марта, 04:21
Modified 5 марта, 04:24
Updated 5 марта, 04:24
После завершения ремонта на газопроводе происходит заполнение системы газом. Теперь важно проверить исправность оборудования у абонентов.
«Газовые службы начали обход домов для включения газового оборудования. Просим жителей предоставить доступ к своим котлам», — пояснили в департаменте ЖКХ Тюменской области.
Чтобы оперативно проверить и подключить всех абонентов, в пострадавшие поселки вызвали бригады рабочих из других районов.
Накануне вечером 14 поселений Тюменского района остались без газа из-за повреждения трубопровода. В некоторых домах произошло аварийное отключение не только газа, но и света. Люди волновались, что без прогрева система отопления может промерзнуть.