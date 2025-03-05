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Posted 5 марта, 04:21

Published 5 марта, 04:21

Modified 5 марта, 04:24

Updated 5 марта, 04:24

Тюменцев попросили остаться дома после повреждения газопровода

Тюменцев попросили остаться дома после повреждения газопровода

5 марта 2025, 04:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Тюменский район
Власти попросили остаться дома жителей поселков, которые затронула авария на газопроводе. Идет подомовая и поквартирная проверка.

После завершения ремонта на газопроводе происходит заполнение системы газом. Теперь важно проверить исправность оборудования у абонентов.

«Газовые службы начали обход домов для включения газового оборудования. Просим жителей предоставить доступ к своим котлам», — пояснили в департаменте ЖКХ Тюменской области.
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Чтобы оперативно проверить и подключить всех абонентов, в пострадавшие поселки вызвали бригады рабочих из других районов.

Накануне вечером 14 поселений Тюменского района остались без газа из-за повреждения трубопровода. В некоторых домах произошло аварийное отключение не только газа, но и света. Люди волновались, что без прогрева система отопления может промерзнуть.

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