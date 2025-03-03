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Posted 3 марта, 03:14

Published 3 марта, 03:14

Modified 3 марта, 03:18

Updated 3 марта, 03:18

Тюмень вырвалась в лидеры нацрейтинга по строительству жилья

Тюмень вырвалась в лидеры нацрейтинга по строительству жилья

3 марта 2025, 03:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Тюмень попала в национальный топ-3 городов по объемам строительства жилья. В рейтинг включили 100 городов. Тюмень оказалась почти на самом верху списка.

Специалисты «РИА Рейтинг» рассчитали площадь строящегося жилья в многоэтажках в начале 2025 года на душу населения. Лидером стал Краснодар, где на каждого человека строится 4,27 квадрата. Тюмень заняла вторую строчку — 4,18 кв. м жилья на каждого жителя. Ближайший крупный сосед — Екатеринбург занял шестую строчку с 3,01 квадратом на человека.

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В абсолютных величинах больше всего жилья строится в Москве — 17,4 млн квадратов, Краснодаре — 5,3 млн квадратов, Санкт-Петербурге — 5,26 млн. Топ-5 замыкают Екатеринбург — 4,8 млн кв. м и Тюмень — 3,6 млн кв. м.

Фото: РИА Новости

Рейтинг составлен на основе статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной численности жителей городов на 1 января 2024 года. В список включили административные центры всех субъектов РФ и другие крупнейшие города России

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Как писал «Наш Город», квартиры-студии и апартаменты находятся в дефиците на рынке жилья в Тюмени. Такая недвижимость уже более чем на 50% превышает стоимость квартир обычных габаритов.

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#Марина Коржина#Тюмень#Строительство#Строительство жилья#Рейтинги#Жилье
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