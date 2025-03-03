Тюмень вырвалась в лидеры нацрейтинга по строительству жилья

Специалисты «РИА Рейтинг» рассчитали площадь строящегося жилья в многоэтажках в начале 2025 года на душу населения. Лидером стал Краснодар, где на каждого человека строится 4,27 квадрата. Тюмень заняла вторую строчку — 4,18 кв. м жилья на каждого жителя. Ближайший крупный сосед — Екатеринбург занял шестую строчку с 3,01 квадратом на человека.