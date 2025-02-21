Почти половину нового бизнеса в Тюменской области открывает молодежь

Posted 21 февраля, 05:45
Published 21 февраля, 05:45
Modified 21 февраля, 05:47
Updated 21 февраля, 05:47
В 2024 году 43% новых бизнесов в регионе запущено тюменцами в возрасте до 35 лет, в том числе 12% — от 18 до 25 лет. 10% пришлось на клиентов от 56 лет, причем мужчины (58%) чаще регистрировали свое дело, чем женщины (42%).
«Молодежь активно создаёт новые бизнесы, это демонстрирует её стремление к развитию и готовности брать на себя ответственность за будущее», — пояснил зампредседателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин.
Чаще всего в сервисе «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» регистрировали торговлю по почте или через Интернет — 212 случаев. В топ-10 также вошли перевозки, оптовая торговля, строительство и продажа жилья, общепит, персональные услуги.
Как писал «Наш Город», многие предприниматели в Тюменской области предпочли не брать кредиты на развитие, а продавать свое дело. Эксперты назвали основной причиной высокие ставки при кредитовании.