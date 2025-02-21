Почти половину нового бизнеса в Тюменской области открывает молодежь

В 2024 году 43% новых бизнесов в регионе запущено тюменцами в возрасте до 35 лет, в том числе 12% — от 18 до 25 лет. 10% пришлось на клиентов от 56 лет, причем мужчины (58%) чаще регистрировали свое дело, чем женщины (42%).