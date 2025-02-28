Под Тюменью коттеджному поселку Перевалово присвоили статус ИЖС

Posted 28 февраля, 09:15
Published 28 февраля, 09:15
Modified 28 февраля, 09:17
Updated 28 февраля, 09:17
В Тюменской области, коттеджный поселок в Перевалово, получил статус индивидуального жилого строительства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства области в своем Telegram-канале.
ГУС ТО внесло изменения в правила землепользования и застройки Переваловского сельского поселения Тюменского района.
Как и было запланировано, к 1 марта была проведена корректировка схемы территориального зонирования новой застройки. Земля с домами, принадлежащая гражданам, которые приобрели имущество у застройщика, занимавшегося массовой застройкой, теперь относится к зоне ИЖС.
Администрация Тюменского района представила концепцию развития дорожной сети поселка на встрече с жителями в декабре 2024 года.
Ранее генерал Бастрыкин поручил доложить о причинах допущенной волокиты в расследовании уголовного дела по нарушению прав жителей села Перевалово.