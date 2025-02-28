nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 09:15

Published 28 февраля, 09:15

Modified 28 февраля, 09:17

Updated 28 февраля, 09:17

Под Тюменью коттеджному поселку Перевалово присвоили статус ИЖС

Под Тюменью коттеджному поселку Перевалово присвоили статус ИЖС

28 февраля 2025, 09:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Переваловские дома с красными крышами, наконец, признаны законными и получили статус ИЖС. Ранее глава региона Александр Моор заявлял, что возврат законного статуса домов в Перевалово необходимо провести до 1 марта.

В Тюменской области, коттеджный поселок в Перевалово, получил статус индивидуального жилого строительства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства области в своем Telegram-канале.

ГУС ТО внесло изменения в правила землепользования и застройки Переваловского сельского поселения Тюменского района.

Как и было запланировано, к 1 марта была проведена корректировка схемы территориального зонирования новой застройки. Земля с домами, принадлежащая гражданам, которые приобрели имущество у застройщика, занимавшегося массовой застройкой, теперь относится к зоне ИЖС.

Администрация Тюменского района представила концепцию развития дорожной сети поселка на встрече с жителями в декабре 2024 года.

В преддверии 8 марта цена одного тюльпана в Тюмени достигнет 250 рублей
Узнать подробнее

Ранее генерал Бастрыкин поручил доложить о причинах допущенной волокиты в расследовании уголовного дела по нарушению прав жителей села Перевалово.

Читайте также:
В Тюменском районе в пос. Московском открыли долгожданную школуКак подключить газ в частном доме в Тюменской области в 2025 годуТюменские строители возвели рекордный объем жилья в 2024 году
#Ксения Мальчева#Тюмень#Строительство#Застройка#Александр Моор#ИЖС#Перевалово
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика