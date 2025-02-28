Под Тюменью коттеджному поселку Перевалово присвоили статус ИЖС

Как и было запланировано, к 1 марта была проведена корректировка схемы территориального зонирования новой застройки. Земля с домами, принадлежащая гражданам, которые приобрели имущество у застройщика, занимавшегося массовой застройкой, теперь относится к зоне ИЖС.