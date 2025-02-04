В Тюмени возник дефицит квартир-студий

По ее данным, цена на этот вид жилья на 56% выше стоимости привычной квартиры. Средняя стоимость квадрата в Тюмени в 2024 году выросла до 145,2 тыс. рублей. В конце 2024 года спрос на студи и апартаменты составлял порядка 25-30% в сделках с полным расчетом без кредита.