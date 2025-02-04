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Posted 4 февраля, 04:02

Published 4 февраля, 04:02

Modified 4 февраля, 04:04

Updated 4 февраля, 04:04

В Тюмени возник дефицит квартир-студий

В Тюмени возник дефицит квартир-студий

4 февраля 2025, 04:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Квартиры-студии и апартаменты находятся в дефиците на рынке жилья в Тюмени. Такая недвижимость уже более чем на 50% превышает стоимость квартир обычных габаритов.

Студии составляет всего 9,5% от всего рынка новостроек, а апартаменты — не более 0,4%. При этом, спрос на такое жилье растет. Для сравнения, в Москве на студии приходится 25% предложений на рынке недвижимости.

«Это уникальная для Тюмени тенденция. Это показатель, при котором можно говорить о дефиците такого вида жилья», — пояснила глава департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева URA.RU.
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По ее данным, цена на этот вид жилья на 56% выше стоимости привычной квартиры. Средняя стоимость квадрата в Тюмени в 2024 году выросла до 145,2 тыс. рублей. В конце 2024 года спрос на студи и апартаменты составлял порядка 25-30% в сделках с полным расчетом без кредита.

По данным «Авито Недвижимость», в прошлом году на 5% вырос интерес к покупке студий по сравнению с 2023 годом. В Тюмени предлагали 4% от всех продаваемых стадий в стране.

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