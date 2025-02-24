Назван срок сдачи участка трассы Екатеринбург — Тюмень

Posted 24 февраля, 15:05
Published 24 февраля, 15:05
Modified 24 февраля, 15:09
Updated 24 февраля, 15:09
Строительство идет хорошими темпами, но сейчас ножные новые финансовые вливания. Если все удастся, участок дороги Екатеринбург — Тюмень планируется достроить в 2026 году.
«Темп работы по продлению М-12 неплохой. Коллеги меня заверяют, что к концу 2026 года закончат этот участок. Сейчас необходимо опережающее финансирование. Будем искать для того, чтоб эта дорога была построена», — процитировал Хуснуллина информцентр правительства Тюменской области.
В феврале 2024 года президенту РФ доложили о продлении скоростной трассы, которая в тоге свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Окончание строительства участка до Тюмени планировали на 2025 год.