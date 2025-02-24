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Posted 24 февраля, 15:05

Published 24 февраля, 15:05

Modified 24 февраля, 15:09

Updated 24 февраля, 15:09

Назван срок сдачи участка трассы Екатеринбург — Тюмень

Назван срок сдачи участка трассы Екатеринбург — Тюмень

24 февраля 2025, 15:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проверил темпы строительства автотрассы М-12 «Восток». Чиновник назвал срок, когда будет достроен участок дороги от Екатеринбурга до Тюмени.

Строительство идет хорошими темпами, но сейчас ножные новые финансовые вливания. Если все удастся, участок дороги Екатеринбург — Тюмень планируется достроить в 2026 году.

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«Темп работы по продлению М-12 неплохой. Коллеги меня заверяют, что к концу 2026 года закончат этот участок. Сейчас необходимо опережающее финансирование. Будем искать для того, чтоб эта дорога была построена», — процитировал Хуснуллина информцентр правительства Тюменской области.
Видео: информцентр правительства ТО.

В феврале 2024 года президенту РФ доложили о продлении скоростной трассы, которая в тоге свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Окончание строительства участка до Тюмени планировали на 2025 год.

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