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Posted 15 января, 03:25

Published 15 января, 03:25

Modified 15 января, 03:27

Updated 15 января, 03:27

Застройщик сорвал сроки в элитном ЖК Ammonite в Тюмени

Застройщик сорвал сроки в элитном ЖК Ammonite в Тюмени

15 января 2025, 03:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Компания «2мен групп девелопмент» за 20 лет сдала только два дома из пяти в элитном ЖК Ammonite. Сроки готовности остального жилья перенесли.

Застройщик обещал отдать ключи собственникам квартир еще в трех домах в феврале 2025 года. Теперь сроки сдвинули на февраль 2028 года, следует из обновленной проектной декларации.

Продажи квартир в элитном комплексе приостановили. Дома третьей и четвертой очередей запланированы на 43 и 65 квартир соответственно. Сейчас заключены договоры долевого участия на 14 квартир, пишет РБК Тюмень.

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ЖК Ammonite начали возводить в 2005 году при планируемой стоимости строительства в 1,6 млрд рублей. Убытки застройщика в январе–сентябре 2023 года составляли 3,1 млрд рублей, а тот же период 2024 года — уже 1,6 млн рублей. Проблемы начались еще при возведении первого дома. Тогда прокуратура и Главное управление строительства взяли стройку «на карандаш». Сроки все равно несколько раз переносились, и вместо 2022 года дом сдали в начале 2024 года.

Как писал «Наш Город», застройщик законсервировал проект многофункционального делового центра, который строили рядом с ЦУМом. Работы остановились неожиданно, и когда рабочие вернутся на объект, неизвестно.

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