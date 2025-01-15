Застройщик сорвал сроки в элитном ЖК Ammonite в Тюмени

ЖК Ammonite начали возводить в 2005 году при планируемой стоимости строительства в 1,6 млрд рублей. Убытки застройщика в январе–сентябре 2023 года составляли 3,1 млрд рублей, а тот же период 2024 года — уже 1,6 млн рублей. Проблемы начались еще при возведении первого дома. Тогда прокуратура и Главное управление строительства взяли стройку «на карандаш». Сроки все равно несколько раз переносились, и вместо 2022 года дом сдали в начале 2024 года.