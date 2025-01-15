Застройщик сорвал сроки в элитном ЖК Ammonite в Тюмени

Posted 15 января, 03:25
Published 15 января, 03:25
Modified 15 января, 03:27
Updated 15 января, 03:27
Застройщик обещал отдать ключи собственникам квартир еще в трех домах в феврале 2025 года. Теперь сроки сдвинули на февраль 2028 года, следует из обновленной проектной декларации.
Продажи квартир в элитном комплексе приостановили. Дома третьей и четвертой очередей запланированы на 43 и 65 квартир соответственно. Сейчас заключены договоры долевого участия на 14 квартир, пишет РБК Тюмень.
ЖК Ammonite начали возводить в 2005 году при планируемой стоимости строительства в 1,6 млрд рублей. Убытки застройщика в январе–сентябре 2023 года составляли 3,1 млрд рублей, а тот же период 2024 года — уже 1,6 млн рублей. Проблемы начались еще при возведении первого дома. Тогда прокуратура и Главное управление строительства взяли стройку «на карандаш». Сроки все равно несколько раз переносились, и вместо 2022 года дом сдали в начале 2024 года.
Как писал «Наш Город», застройщик законсервировал проект многофункционального делового центра, который строили рядом с ЦУМом. Работы остановились неожиданно, и когда рабочие вернутся на объект, неизвестно.