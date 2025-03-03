Тюменский завод салатных смесей остановил выход на столичный рынок

Самая большая площадка «Прованса» работает в Тюмени, еще две находятся в Саратове и Ростове-на-Дону. А готовые салатные смеси доставляются в 122 города. Зелень тюменского производителя используют в 150 ресторанах Burger King на Урале и в Поволжье, заведениях «Додо пицца» в нескольких городах, «Вкусно, и точка» в Сочи и Ростове-на-Дону.