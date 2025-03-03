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Posted 3 марта, 05:09

Published 3 марта, 05:09

Modified 3 марта, 05:11

Updated 3 марта, 05:11

Тюменский завод салатных смесей остановил выход на столичный рынок

Тюменский завод салатных смесей остановил выход на столичный рынок

3 марта 2025, 05:09
Фото: 1MI.
Компания «Прованс» планировала открыть предприятие в Москве, но остановила экспансию. Из-за высокой ключевой ставки открытие новой точки стало дорогим и рискованным делом.

Самая большая площадка «Прованса» работает в Тюмени, еще две находятся в Саратове и Ростове-на-Дону. А готовые салатные смеси доставляются в 122 города. Зелень тюменского производителя используют в 150 ресторанах Burger King на Урале и в Поволжье, заведениях «Додо пицца» в нескольких городах, «Вкусно, и точка» в Сочи и Ростове-на-Дону.

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В 2023 году компания объявила о планах открыть производство в Москве.

«Мы были нацелены на развитие, нам нужно еще две площадки. Но текущая экономическая ситуация сдерживает планы. Ожидаем положительного исхода, доступности инвестиционных средств. Ждем изменения ставки», — сказала гендиректор завода Татьяна Овсянкина.

Пока компания решила «обеспокоиться внутренними процессами». Овсянкина подчеркнула, что планы по расширению не отменены, а просто отложены.

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«Прованс» производит мытые салатные миксы, зелень, пакетированные овощи и молодые листья листовой зелени. Сырье в сезон получает от фермеров Тюменской и Свердловской областей, Краснодарского края. Зимой зелень везут из Узбекистана, Ирана и Египта.

Как писал «Наш Город», многие предприниматели в Тюменской области перестали брать кредиты на развитие бизнеса. Темпы прироста кредитного портфеля упали, а сумма задолженности выросла.

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