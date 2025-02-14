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Posted 14 февраля, 12:36

Published 14 февраля, 12:36

Modified 14 февраля, 12:38

Updated 14 февраля, 12:38

Тюменская область вошла в топ-3 самых пьющих регионов

Тюменская область вошла в топ-3 самых пьющих регионов

14 февраля 2025, 12:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Алкоголь
Минздрав изучил, сколько спиртного пьют жители разных регионов. Тюменская область вошла в топ-3 по приросту потребления алкоголя. Тюменцы выпили на треть больше спиртных напитков за год.

В декабре 2024 года жители 41 региона увлеклись алкогольными вечеринками больше, чем в декабре 2023 года. В Тюменской области алкоголя выпили на 36% больше. И это обеспечило ей третье место в рейтинге Минздрава, пишет РБК Вино.

«Наибольший рост (+43%) зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Пермском крае (+40%) и Тюменской области (+36%)», — рассказали в ЦНИИОиЗ Минздрава.
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В 44 регионах за тот же период потребление спиртного снизилось.

«Наш Город» писал, что спрос на алкоголь в Тюменской области за год упал почти на 30%. Крепкие алкогольные напитки стали покупать на 9% реже, шампанское — на 11%.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Алкоголь#Спиртные напитки
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