Тюменская область вошла в топ-3 самых пьющих регионов

Posted 14 февраля, 12:36
Published 14 февраля, 12:36
Modified 14 февраля, 12:38
Updated 14 февраля, 12:38
В декабре 2024 года жители 41 региона увлеклись алкогольными вечеринками больше, чем в декабре 2023 года. В Тюменской области алкоголя выпили на 36% больше. И это обеспечило ей третье место в рейтинге Минздрава, пишет РБК Вино.
«Наибольший рост (+43%) зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Пермском крае (+40%) и Тюменской области (+36%)», — рассказали в ЦНИИОиЗ Минздрава.
В 44 регионах за тот же период потребление спиртного снизилось.
«Наш Город» писал, что спрос на алкоголь в Тюменской области за год упал почти на 30%. Крепкие алкогольные напитки стали покупать на 9% реже, шампанское — на 11%.