Тюменская область вошла в топ-3 самых пьющих регионов

В декабре 2024 года жители 41 региона увлеклись алкогольными вечеринками больше, чем в декабре 2023 года. В Тюменской области алкоголя выпили на 36% больше. И это обеспечило ей третье место в рейтинге Минздрава, пишет РБК Вино.