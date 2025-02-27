Пять способов превратить блины в полезную еду

Она посоветовала съедать не больше 2-3 блинов за один прием пищи. Однократное переедание ничем не опасно. Но есть «есть от пуза» всю масленичную неделю, могут возникнуть или обостриться хронические проблемы с ЖКТ. Понять, случилось ли это, несложно: появятся вздутие живота, тошнота, проблемы со стулом.