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Posted 27 февраля, 15:44

Published 27 февраля, 15:44

Modified 27 февраля, 16:15

Updated 27 февраля, 16:15

Тюменцам раскрыли опасность переедания блинов на Масленицу

Пять способов превратить блины в полезную еду

27 февраля 2025, 15:44
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцам раскрыли опасность переедания блинов на Масленицу

Есть несколько простых правил, как весело отметить Масленицу и не навредить своему здоровью. Диетолог призвала не увлекаться поеданием блинов и назвала пять способов сделать блины полезнее.

Есть несколько простых правил, как весело отметить Масленицу и не навредить своему здоровью. Диетолог призвала не увлекаться поеданием блинов и назвала пять способов сделать блины полезнее.

Врач-диетолог Многопрофильного консультативно-диагностического центра Екатерина Плешакова рассказала, как не навредить здоровью во время обильных застолий масленичной недели.

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В первую очередь обратить внимание на муку, которая во многом определяет питательность блинов.

«Выбирать муку не высшего сорта, а цельнозерновую, овсяную, гречневую муку. Можно использовать альтернативную муку — миндальную», — посоветовала специалист.

Способ второй: уменьшить порцию сахара в тесте. Даже если есть блины без сладких начинок, а со сметаной, половины заложенного в рецепт сахара хватит для вкуса. Или можно использовать заменители сахара.

Способ третий: выбрать сковороду с антипригарным покрытием. Так не придется лить много масла во время жарки, а это заметно уменьшит питательность блинов.

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Способ четвертый: заменить молоко на менее жирное или обезжиренное.

Способ пятый: правильно выбрать начинку.

«Важно выбирать правильные начинки: курицу, индейку, нежирный творог, нежирные сорта сыров. Это могут быть фрукты, ягоды, арахисовая паста. Избегайте таких топингов как сметана, сгущенка, варенье, мед», — перечислила Екатерина Плешакова.

Она посоветовала съедать не больше 2-3 блинов за один прием пищи. Однократное переедание ничем не опасно. Но есть «есть от пуза» всю масленичную неделю, могут возникнуть или обостриться хронические проблемы с ЖКТ. Понять, случилось ли это, несложно: появятся вздутие живота, тошнота, проблемы со стулом.

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«Помните, что после праздника блины не исчезнут», — сказала диетолог.

Не стоит слишком увлекаться поеданием блинов и людям с сахарным диабетом. Отдельно нужно быть осторожными тем, у кого непереносимость, глютена, лактозы, яичного белка — все это есть в блинах, приготовленных по обычным рецептам.

«Наш Город» собрал самые простые рецепты блинов, которые всегда получаются вкусными и красивыми. А также рассказал, как отметить Масленицу без вреда для фигуры.

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