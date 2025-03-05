«Перемерзнут батареи!» — оставшиеся без газа тюменцы просят оставить хотя бы свет

Местные жители возмутились, что их не оповестили о ЧП, кроме поста в блоге главы района. Люди могут оказаться в сложной ситуации, поскольку на 5 марта запланировано отключение электроснабжения — при отсутствии газового отопления, тюменцы не смогут даже воспользоваться обогревателями.