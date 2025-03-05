«Перемерзнут батареи!» — оставшиеся без газа тюменцы просят оставить хотя бы свет

Posted 5 марта, 02:47
Published 5 марта, 02:47
Modified 5 марта, 05:01
Updated 5 марта, 05:01
Рабочие уже ведут аварийно-восстановительные работы. Предварительно, газопровод восстановят около 09:00 часов 5 марта.
Местные жители возмутились, что их не оповестили о ЧП, кроме поста в блоге главы района. Люди могут оказаться в сложной ситуации, поскольку на 5 марта запланировано отключение электроснабжения — при отсутствии газового отопления, тюменцы не смогут даже воспользоваться обогревателями.
«Посёлок Московский Тюменского района, аварийное отключение света. Газа нет. Электричества нет», «Завтра должно быть плановое отключение электричества. Ольга Витальевна, договоритесь, чтоб перенесли завтра отключение! Дома прогреться должны. Перемерзнут же батареи», «В посёлке Московском несколько домов остались не только без газа, но и без электричества. Электросети бездействуют. Что нам делать?» — написали тюменцы.
На момент публикации новости глава Тюменского района Ольга Зимина сообщила, что поврежденные трубы восстановили.
«Ремонт поврежденного газопровода завершён. Идёт заполнение сетей. В первую очередь подключать будут объекты соцсферы, котельные многоквартирных домов, затем остальных абонентов», — написала она в своем блоге.
Она призвала жителей района не включать газовое оборудование в домах до 9:00 часов.
Накануне вечером сотни жителей Тюменского района остались без газоснабжения из-за повреждения магистрального газопровода в районе строящегося моста на Московском тракте. Под отключение попали 14 населенных пунктов, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты в Московском, Переваловском, Успенском сельских поселениях.