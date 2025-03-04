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Posted 4 марта, 05:52

Published 4 марта, 05:52

Modified 4 марта, 05:54

Updated 4 марта, 05:54

Древний храм в Тюмени возобновил богослужения

Древний храм в Тюмени возобновил богослужения

4 марта 2025, 05:52
Фото: 1MI.
Регулярные богослужения снова проводят в Спасском храме Тюмени. древнее здание пять лет находилось на реконструкции. Теперь оно вновь открыто для верующих.

В храме почти 100 лет проводили богослужения, но в 2020 году там начался ремонт. Внутри провели полную реставрацию, вернув храму изначальное оформление. Отреставрированный за счет областного бюджета храм передали в пользование Русской православной церкви.

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«И строители, и реставраторы постарались воссоздать ту красоту, которая изначально была заложена в этом храме. Сегодня — особый день — первый день Великого поста. В храме прошла первая служба», — рассказал настоятель храма протоиерей Михаил Безукладников.
Фото: информцентр правительства ТО

Богослужения в Спассском храме будут регулярными. Так, в первую неделю Великого поста каждый вечер будут читать покаянный канон преподобного Андрея Критского.

Напомним, 3 марта был первый день Великого поста, который прозвали чистым понедельником. Все время поста дано христианам для очищения, а в первый понедельник поста традиционно ходили в баню и наводили чистоту в доме.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Христианство#Православие#Храм#Спасский храм
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