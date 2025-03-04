Древний храм в Тюмени возобновил богослужения

Posted 4 марта, 05:52
Published 4 марта, 05:52
Modified 4 марта, 05:54
Updated 4 марта, 05:54
В храме почти 100 лет проводили богослужения, но в 2020 году там начался ремонт. Внутри провели полную реставрацию, вернув храму изначальное оформление. Отреставрированный за счет областного бюджета храм передали в пользование Русской православной церкви.
«И строители, и реставраторы постарались воссоздать ту красоту, которая изначально была заложена в этом храме. Сегодня — особый день — первый день Великого поста. В храме прошла первая служба», — рассказал настоятель храма протоиерей Михаил Безукладников.
Богослужения в Спассском храме будут регулярными. Так, в первую неделю Великого поста каждый вечер будут читать покаянный канон преподобного Андрея Критского.
Напомним, 3 марта был первый день Великого поста, который прозвали чистым понедельником. Все время поста дано христианам для очищения, а в первый понедельник поста традиционно ходили в баню и наводили чистоту в доме.