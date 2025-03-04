Сотни тюменцев остались без газа из-за коммунальной аварии

Posted 4 марта, 17:54
Published 4 марта, 17:54
Modified 4 марта, 18:03
Updated 4 марта, 18:03
Как сообщила глава Тюменского района Ольга Зимина, всего под отключение попали 14 населенных пунктов Тюменского района, расположенных по Московскому тракту, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты в Московском, Переваловском, Успенском сельских поселениях.
В настоящее время начаты аварийно-восстановительные работы. На оперативном дежурстве также находятся бригады электрических сетей, т. к. возрастает потребление электроэнергии.
«Утром после оценки температуры в помещениях школ и детских садов будет принято решение о приёме детей. Ориентировочное время восстановления газоснабжения — 9.00 завтра, 5 марта», — сообщила Зимина.
По факту коммунальной аварии ведет проверку прокуратура Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня вечером загорелся банный комплекс «Городские парильни». В настоящее время пожар не потушен — происходит горение утеплителя крыши и конструкций третьего этажа здания отдельными очагами. На месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области. Специалисты ведомства проводят разборку и проливку очагов пожара.