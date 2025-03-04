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Posted 4 марта, 17:54

Published 4 марта, 17:54

Modified 4 марта, 18:03

Updated 4 марта, 18:03

Сотни тюменцев остались без газа из-за коммунальной аварии

Сотни тюменцев остались без газа из-за коммунальной аварии

4 марта 2025, 17:54
Фото: 1MI.
Сотни жителей населенных пунктов Тюменского района остались без газоснабжения из-за повреждения магистрального газопровода в районе строящегося моста на Московском тракте.

Как сообщила глава Тюменского района Ольга Зимина, всего под отключение попали 14 населенных пунктов Тюменского района, расположенных по Московскому тракту, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты в Московском, Переваловском, Успенском сельских поселениях.

В настоящее время начаты аварийно-восстановительные работы. На оперативном дежурстве также находятся бригады электрических сетей, т. к. возрастает потребление электроэнергии.

«Утром после оценки температуры в помещениях школ и детских садов будет принято решение о приёме детей. Ориентировочное время восстановления газоснабжения — 9.00 завтра, 5 марта», — сообщила Зимина.

По факту коммунальной аварии ведет проверку прокуратура Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня вечером загорелся банный комплекс «Городские парильни». В настоящее время пожар не потушен — происходит горение утеплителя крыши и конструкций третьего этажа здания отдельными очагами. На месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области. Специалисты ведомства проводят разборку и проливку очагов пожара.

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