Сотни тюменцев остались без газа из-за коммунальной аварии

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня вечером загорелся банный комплекс «Городские парильни». В настоящее время пожар не потушен — происходит горение утеплителя крыши и конструкций третьего этажа здания отдельными очагами. На месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области. Специалисты ведомства проводят разборку и проливку очагов пожара.