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Posted 4 марта, 07:49

Published 4 марта, 07:49

Modified 4 марта, 07:51

Updated 4 марта, 07:51

Тюменец потребовал компенсацию за оскорбление «фашистом»

За фашиста ответил: суд взыскал с тюменца компенсацию за оскорбление

4 марта 2025, 07:49
Фото: 1MI.

Тюменец потребовал компенсацию за оскорбление «фашистом»

Сюжет
Суд
Суд взыскал с жителя Ялуторовска компенсацию за оскорбление другого человека. Соперники разругались прямо в судебном заседании по другому делу.

Гражданин Я. Подал иск к гражданину М., и в январе во время рассмотрения дела в суде назвал ответчика «фашистом». М. заявил, что это слово глубоко оскорбило и унизило его, у него даже ухудшилось самочувствие. Итогом ссоры стал административный штраф за оскорбление в сумме 4000 рублей.

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Дополнительно М. потребовал суд наказать Я. рублем и взыскать компенсацию морального вреда. Ответчик в суде заявил, что не просто так выбрал это слово, потому что М. издевался над ним и его бабушкой.

«Суд взыскал с Я. компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее суд взыскал с Комбината строительных материалов 2,5 млн рублей в пользу работника за потерянную на производстве руку. Но пострадавшему придется отдать часть денег работодателю — компания подала встречный иск.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Суд#Иск#Ялуторовский район#Оскорбление
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