За фашиста ответил: суд взыскал с тюменца компенсацию за оскорбление

Posted 4 марта, 07:49
Published 4 марта, 07:49
Modified 4 марта, 07:51
Updated 4 марта, 07:51
Гражданин Я. Подал иск к гражданину М., и в январе во время рассмотрения дела в суде назвал ответчика «фашистом». М. заявил, что это слово глубоко оскорбило и унизило его, у него даже ухудшилось самочувствие. Итогом ссоры стал административный штраф за оскорбление в сумме 4000 рублей.
Дополнительно М. потребовал суд наказать Я. рублем и взыскать компенсацию морального вреда. Ответчик в суде заявил, что не просто так выбрал это слово, потому что М. издевался над ним и его бабушкой.
«Суд взыскал с Я. компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее суд взыскал с Комбината строительных материалов 2,5 млн рублей в пользу работника за потерянную на производстве руку. Но пострадавшему придется отдать часть денег работодателю — компания подала встречный иск.