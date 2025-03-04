За фашиста ответил: суд взыскал с тюменца компенсацию за оскорбление

Гражданин Я. Подал иск к гражданину М., и в январе во время рассмотрения дела в суде назвал ответчика «фашистом». М. заявил, что это слово глубоко оскорбило и унизило его, у него даже ухудшилось самочувствие. Итогом ссоры стал административный штраф за оскорбление в сумме 4000 рублей.