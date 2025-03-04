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Posted 4 марта, 03:20

Published 4 марта, 03:20

Modified 4 марта, 07:14

Updated 4 марта, 07:14

В Тюменской области снова выросла заболеваемость ОРВИ

Грипп атакует: выросла заболеваемость ОРВИ в Тюменской области

4 марта 2025, 03:20
Фото: 1MI.

В Тюменской области снова выросла заболеваемость ОРВИ

Тюменцы стали чаще заражаться именно гриппом, а не другими вирусами. Общая заболеваемость ОРВИ в регионе за неделю опять подскочила.

Активнее других распространяется в области вирус свиного гриппа А (H1N1), а вот коронавирус встречается все реже, следует из данных, собранных с 24 февраля по 2 марта.

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«По итогам девятой недели года зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ на 5,4% по сравнению с предыдущей неделей. За последние четыре недели наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, при этом преобладают вирусы гриппа А (H1N1)», — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

До эпидемии дело пока не дошло: эпидпороги не превышены ни в одной возрастной группе. При этом, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за неделю снизилась на 33%.

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Тюменцев призвали при первых признаках болезни обращаться к врачу, меньше ходить оп улице, чтобы не заражать других. Всем остальным посоветовали укреплять иммунитет: пить витаминные отвары, заниматься физкультурой, бывать на свежем воздухе.

Фото: Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области

В Тюменской области на дистанционное обучение перевели более 240 классов, а это 7 034 юных тюменца. Всему причиной — рост числа заболевших ОРВИ и гриппом.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Грипп#ОРВИ#Свиной грипп
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