Грипп атакует: выросла заболеваемость ОРВИ в Тюменской области

Posted 4 марта, 03:20
Published 4 марта, 03:20
Modified 4 марта, 07:14
Updated 4 марта, 07:14
Активнее других распространяется в области вирус свиного гриппа А (H1N1), а вот коронавирус встречается все реже, следует из данных, собранных с 24 февраля по 2 марта.
«По итогам девятой недели года зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ на 5,4% по сравнению с предыдущей неделей. За последние четыре недели наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, при этом преобладают вирусы гриппа А (H1N1)», — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
До эпидемии дело пока не дошло: эпидпороги не превышены ни в одной возрастной группе. При этом, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за неделю снизилась на 33%.
Тюменцев призвали при первых признаках болезни обращаться к врачу, меньше ходить оп улице, чтобы не заражать других. Всем остальным посоветовали укреплять иммунитет: пить витаминные отвары, заниматься физкультурой, бывать на свежем воздухе.
В Тюменской области на дистанционное обучение перевели более 240 классов, а это 7 034 юных тюменца. Всему причиной — рост числа заболевших ОРВИ и гриппом.