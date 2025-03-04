Народные приметы на Архипов день: чего нельзя делать 4 марта

Posted 4 марта, 02:40
Published 4 марта, 02:40
Modified 4 марта, 02:42
Updated 4 марта, 02:42
Предки верили, что чем больше хороших дел совершить в Архипов день, тем больше счастья тебе прибудет. Поэтому подавали милостыню, помогали близким и соседям, пекли каравай и угощали всех встречных. В этот же день нужно попросить что-то в долг — так весна увидит, что у людей заканчиваются припасы, и быстрее придет на смену зиме.
Принято тепло одеваться: если заболеть на Архипа, можно долго мучаться с недугом. Заболевшему под мышку клали ломоть хлеба, если хлеб к утру засыхал, значит, человек будет болеть очень тяжело, возможно, уже не излечится.
В Архипов день провожали зиму застольем из оставшихся припасов. Хозяйки старались наготовить побольше блюд — это принесет достаток в дом.
Отличный день для красоты: можно стричься, делать маникюр и разные процедуры для кожи — все пойдет на пользу. Мужчинам следует сегодня помыть машину — это привлечет удачу в дороге. Также стоит убираться на рабочем месте — для успехов в делах. А для привлечения
Финансовой удачи нужно разложить деньги в кошельке по порядку.
Нельзя отказывать в помощи или подаянии — лишишься удачи. По той же причине не стоит хвалиться успехами или богатством. Но и в грязной одежде ходить нельзя, а то можно попасть под клевету.
Не стоит сквернословить, упоминать нечистую силу, ссориться — все плохое вернется бумерангом. Также считалось плохой приметой провести этот день в доме, нужно хотя бы ненадолго выйти на улицу.
Тем более, что на улице можно узнать, какой будет погода на ближайшее время. Если кругом снежные сугробы — трава еще не скоро зазеленеет. Грачи и галки, сидящие на дороге, указывали на ненастную погоду. Вороны, купающиеся в лужах, предсказывали потепление. А пролет чайки знаменовал скорый ледоход. Если же птица над домом летает, значит, весна будет теплой.