Народные приметы на Архипов день: чего нельзя делать 4 марта

Предки верили, что чем больше хороших дел совершить в Архипов день, тем больше счастья тебе прибудет. Поэтому подавали милостыню, помогали близким и соседям, пекли каравай и угощали всех встречных. В этот же день нужно попросить что-то в долг — так весна увидит, что у людей заканчиваются припасы, и быстрее придет на смену зиме.