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Posted 4 марта, 16:24

Published 4 марта, 16:24

Modified 4 марта, 16:26

Updated 4 марта, 16:26

В Тюмени пожарные тушат «Городские парильни»

В Тюмени пожарные тушат «Городские парильни»

4 марта 2025, 16:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Эвакуация
Вечером поступило сообщение о задымлении кровли на «Городских парильнях». Сообщают, что люди самостоятельно эвакуировались из здания.

В Тюмени пожарные МЧС России ликвидируют пожар в здании общественного назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о задымлении на крыше трехэтажного строения, расположенного по адресу: Тюмень, улица Полевая, дом 28, поступила около восьми вечера.

На месте происшествия действуют пожарно-спасательные отряды Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Видео: nashgorod.ru.

Все находившиеся в здании самостоятельно покинули его, информация о пострадавших не поступала.

В данный момент пожарные обнаружили источник возгорания. Проводятся работы по тушению и демонтажу конструкций.

Размер охваченной огнем территории уточняется.

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В селе под Тюменью при пожаре в частном доме погиб человек. ЧП случилось днем 3 марта в селе Каменка Тюменского района.

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