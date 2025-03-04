В Тюмени пожарные тушат «Городские парильни»

Posted 4 марта, 16:24
Published 4 марта, 16:24
Modified 4 марта, 16:26
Updated 4 марта, 16:26
В Тюмени пожарные МЧС России ликвидируют пожар в здании общественного назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о задымлении на крыше трехэтажного строения, расположенного по адресу: Тюмень, улица Полевая, дом 28, поступила около восьми вечера.
На месте происшествия действуют пожарно-спасательные отряды Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Все находившиеся в здании самостоятельно покинули его, информация о пострадавших не поступала.
В данный момент пожарные обнаружили источник возгорания. Проводятся работы по тушению и демонтажу конструкций.
Размер охваченной огнем территории уточняется.
В селе под Тюменью при пожаре в частном доме погиб человек. ЧП случилось днем 3 марта в селе Каменка Тюменского района.