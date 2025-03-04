Щенки в банках и расстрелы бродяг: живодеры продолжают убивать в Тюмени

При этом практика показывает, что даже громкие инцидента могут закончится весьма мягким наказанием. Стоит только вспомнить дело 40-летнего Александра Шабанова, бывшего владельца собаки по имени Оскар. В январе 2023 года Шабанов ударил свою собаку топором по голове, нанеся ей тяжелые увечья. После этого он упаковал животное в пакеты и выбросил его в мусорный бак. Неравнодушные граждане обнаружили пса и передали его в ветеринарную клинику, где его удалось спасти.