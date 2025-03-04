Щенки в банках и расстрелы бродяг: живодеры продолжают убивать в Тюмени

Posted 4 марта, 06:52
Published 4 марта, 06:52
Modified 4 марта, 06:54
Updated 4 марта, 06:54
Каждый такой инцидент жестокого обращения с животными вызывает не только общественное возмущение, но и поднимает вопросы о необходимости ужесточения законодательства, усиления контроля за обращением с животными и более жесткой реакции со стороны правоохранительных органов и судебных инстанций. Тюменская зоозащитница Валерия Горохова считает, что в городе уже пролито много крови и местным депутатам пора выдвигать законопроект об ужесточении наказаний для живодеров.
«У нас есть статья для живодеров, но она не работает. Преступники в большинстве случаев получают мягкое наказание. Нужна показательная порка, кто-то должен встать на защиту жизней животных. Неужели никто из наших депутатов не видит, что происходит в области?», — говорит зоозащитница.
Если вспоминать недавние инциденты, то одним из самых шокирующих случаев стало обнаружение на мусорной свалке в районе дома по улице Депутатской стеклянных банок, в которых находились только что родившиеся щенки. Очевидцы сообщили, что женщина, проживающая в этом доме, таким образом расправлялась с потомством своей собаки.
Другим громким инцидентом стал расстрел бродячих собак в Тюмени. В районе переулка Павлова неизвестные расстреляли стаю собак, убив три из них, среди которых была домашняя лайка. В результате стрельбы выжил только один пес по кличке Ян, который получил серьезные ранения, но был спасен волонтерами и доставлен в ветеринарную клинику.
При этом практика показывает, что даже громкие инцидента могут закончится весьма мягким наказанием. Стоит только вспомнить дело 40-летнего Александра Шабанова, бывшего владельца собаки по имени Оскар. В январе 2023 года Шабанов ударил свою собаку топором по голове, нанеся ей тяжелые увечья. После этого он упаковал животное в пакеты и выбросил его в мусорный бак. Неравнодушные граждане обнаружили пса и передали его в ветеринарную клинику, где его удалось спасти.
Однако несмотря на тяжесть преступления, суд вынес обвинительный приговор с достаточно мягким наказанием — исправительные работы сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. В ходе судебного процесса были учтены смягчающие обстоятельства: положительные характеристики с места жительства, признание вины и активное содействие расследованию преступления.
Не только зоозащитники, но и многие жители региона считают, что наказание за живодерство должно быть более жестким.
«В то же время судьи, принимая во внимание личные обстоятельства обвиняемых, могут вынести слишком мягкие приговоры. Это создает опасный прецедент, который может поощрять других людей к совершению подобных преступлений, зная, что наказание за них не всегда соответствует тяжести деяния», — указывает юрист Константин Долгих.
Один из ключевых аспектов борьбы с живодерством — это совершенствование законодательства и наказаний за такие преступления. Однако до сих пор не существует четкой, достаточно жесткой системы наказаний для тех, кто жестоко обращается с животными, чем говорит юрист Долгих.
«Многие случаи живодерства рассматриваются как административные правонарушения или мелкие преступления, что зачастую приводит к мягким наказаниям. В случаях с догхантерами, многие дела закрываются на основании невозможности установить обстоятельства произошедшего», — говорит правозащитник.
При этом сами догхантеры не считают себя преступниками. Многие из них понимают, что найти человека, разбросавшего колбасу с ядом или гвоздями будет сложно. Тюменец, представившийся охотником на собак в анонимной беседе рассказал, что множество эпизодов его преступной деятельности остались нераскрытыми.
«Я против бродячих собак, это опасно дял населения. Поэтому я борюсь с ними и ряд удачных эпизодов у меня имеется. Проблем с силовиками у меня из-за этого еще не было», — признался тюменский догхантер.
Вопрос борьбы с живодерством требует комплексного подхода и активных действий как со стороны власти, так и со стороны общественных организаций. По мнению экспертов, первым и, пожалуй, самым важным шагом в борьбе с жестоким обращением с животными является ужесточение уголовного законодательства.
«Законодательство должно предусматривать более серьезные наказания за жестокое обращение с животными, в том числе с применением огнестрельного оружия, что, например, имело место в случае с расстрелом собак в Тюмени. Жестокие преступления, такие как убийства или пытки животных, должны караться лишением свободы на длительный срок, а также крупными штрафами. Важно, чтобы наказания за такие преступления были не только наказаниями для преступников, но и предупредительными мерами для всего общества», — считает зоозащитница Горохова.
При этом и образование населения играет ключевую роль в профилактике жестокого обращения с животными. Необходимо активно работать с детьми и взрослыми, обучая их бережному отношению к животным. Важно проводить информационные кампании, рассказывая о том, как важно заботиться о питомцах, как предотвратить их страдания и как правильно обращаться с животными. Программы по воспитанию гуманного отношения к животным должны стать неотъемлемой частью образовательной системы.
Также Горохова говорит о том, что горожане должны серьезнее подходить к вопросу безопасности животных и чаще обращаться с заявлениями, если встречают эпизоды жестокого обращения или находят следы работы догхантеров.
Также и правоохранительные органы должны активно реагировать на каждый случай жестокого обращения с животными, проводя оперативные расследования и принимая меры, чтобы привлечь виновных к ответственности. Судебная система должна учитывать все обстоятельства дела и обеспечивать вынесение справедливых приговоров.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что треш-стримера Гительмана, переехавшего в Тюмень, обвинили в живодерстве.