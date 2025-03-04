Пожар унес жизнь человека в селе под Тюменью

ЧП случилось днем 3 марта в селе Каменка Тюменского района. Загорелся деревянный дом площадью в 60 кв. м. Когда на место прибыли первые пожарные, все здание было охвачено огнем и внутри, и снаружи. Тушить пламя пришлось силами 15 человек, задействовав пять единиц техники.