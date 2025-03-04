Пожар унес жизнь человека в селе под Тюменью

Posted 4 марта, 02:59
Published 4 марта, 02:59
Modified 4 марта, 07:10
Updated 4 марта, 07:10
ЧП случилось днем 3 марта в селе Каменка Тюменского района. Загорелся деревянный дом площадью в 60 кв. м. Когда на место прибыли первые пожарные, все здание было охвачено огнем и внутри, и снаружи. Тушить пламя пришлось силами 15 человек, задействовав пять единиц техники.
«К сожалению, на пожаре один человек погиб, один пострадал. Причина происшествия устанавливается», — рассказал начальник 123 ПСЧ главка МЧС по Тюменской области Эдуард Рахматулин.
Поселившиеся на лестничной площадке бомжи устроили пожар «по месту жительства» в тюменской многоэтажке. Усилия полиции и чиновников их выселить пока не достигли цели.