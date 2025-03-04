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Posted 4 марта, 02:59

Published 4 марта, 02:59

Modified 4 марта, 07:10

Updated 4 марта, 07:10

Пожар унес жизнь человека в селе под Тюменью

Пожар унес жизнь человека в селе под Тюменью

4 марта 2025, 02:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Тюменский район
Один человек погиб, один пострадал при пожаре в частном доме. Когда пожарные прибыли на место, дом полыхал уже весь.

ЧП случилось днем 3 марта в селе Каменка Тюменского района. Загорелся деревянный дом площадью в 60 кв. м. Когда на место прибыли первые пожарные, все здание было охвачено огнем и внутри, и снаружи. Тушить пламя пришлось силами 15 человек, задействовав пять единиц техники.

Фото: ГУ МЧС ТО
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«К сожалению, на пожаре один человек погиб, один пострадал. Причина происшествия устанавливается», — рассказал начальник 123 ПСЧ главка МЧС по Тюменской области Эдуард Рахматулин.
Видео: ГУ МЧС ТО.

Поселившиеся на лестничной площадке бомжи устроили пожар «по месту жительства» в тюменской многоэтажке. Усилия полиции и чиновников их выселить пока не достигли цели.

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