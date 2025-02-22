В тюменской деревне во время пожара погиб человек

Posted 22 февраля, 06:42
Published 22 февраля, 06:42
Modified 22 февраля, 06:44
Updated 22 февраля, 06:44
На борьбу с огнем были направлены 6 человек и 3 единицы техники МЧС России и сотрудники Противопожарной службы Тюменской области. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь уже охватил кровлю здания.
К сожалению, на пожаре погиб один человек. Трое человек, в том числе двое детей, были спасены и переданы специалистам скорой помощи.
Общая площадь возгорания составила 64 квадратных метра. Причина возникновения огня выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что 19 февраля на Радонежском месторождении в Уватском районе произошел выброс газа из ремонтируемой скважины с последующим возгоранием Травмы получили три человека.