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Posted 22 февраля, 06:42

Published 22 февраля, 06:42

Modified 22 февраля, 06:44

Updated 22 февраля, 06:44

В тюменской деревне во время пожара погиб человек

В тюменской деревне во время пожара погиб человек

22 февраля 2025, 06:42
Фото: МЧС ТО.
Трагедия произошла сегодня утром в Казанском районе. В деревне Копотилово загорелся частный жилой дом.

На борьбу с огнем были направлены 6 человек и 3 единицы техники МЧС России и сотрудники Противопожарной службы Тюменской области. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь уже охватил кровлю здания.

Фото: МЧС ТО

К сожалению, на пожаре погиб один человек. Трое человек, в том числе двое детей, были спасены и переданы специалистам скорой помощи.

Общая площадь возгорания составила 64 квадратных метра. Причина возникновения огня выясняется.

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Ранее «Наш Город» писал, что 19 февраля на Радонежском месторождении в Уватском районе произошел выброс газа из ремонтируемой скважины с последующим возгоранием Травмы получили три человека.

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