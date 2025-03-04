Мошенники украли у тюменцев более 37 млн рублей за неделю

Posted 4 марта, 07:05
Published 4 марта, 07:05
Modified 4 марта, 07:07
Updated 4 марта, 07:07
«От рук телефонных и интернет-мошенников пострадал 91 житель региона. Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 5,1 млн рублей», — рассказали в прокуратуре региона.
Злоумышленники обещал тюменцу прибыль от инвестиций на криптовалютной бирже и выманил 5,1 млн рублей. Но биржа оказалась фейком, а деньги бесследно исчезли на чужих счетах. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследование по которому прокуратура взяла на контроль.
Напомним, водитель такси в Тюмени проявил бдительность и помешал 16-летнему пассажиру перевести мошенникам деньги. Злоумышленники отправили подростка в банк на такси, чтобы он не успел передумать.