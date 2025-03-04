Мошенники украли у тюменцев более 37 млн рублей за неделю

Злоумышленники обещал тюменцу прибыль от инвестиций на криптовалютной бирже и выманил 5,1 млн рублей. Но биржа оказалась фейком, а деньги бесследно исчезли на чужих счетах. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследование по которому прокуратура взяла на контроль.