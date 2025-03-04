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Posted 4 марта, 07:05

Published 4 марта, 07:05

Modified 4 марта, 07:07

Updated 4 марта, 07:07

Мошенники украли у тюменцев более 37 млн рублей за неделю

Мошенники украли у тюменцев более 37 млн рублей за неделю

4 марта 2025, 07:05
Фото: 1MI.
Злоумышленники с помощью звонков и фишинга похитили у жителей Тюменской области 37,4 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.
«От рук телефонных и интернет-мошенников пострадал 91 житель региона. Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 5,1 млн рублей», — рассказали в прокуратуре региона.
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Злоумышленники обещал тюменцу прибыль от инвестиций на криптовалютной бирже и выманил 5,1 млн рублей. Но биржа оказалась фейком, а деньги бесследно исчезли на чужих счетах. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследование по которому прокуратура взяла на контроль.

Напомним, водитель такси в Тюмени проявил бдительность и помешал 16-летнему пассажиру перевести мошенникам деньги. Злоумышленники отправили подростка в банк на такси, чтобы он не успел передумать.

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