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Posted 21 февраля, 05:20

Published 21 февраля, 05:20

Modified 21 февраля, 05:22

Updated 21 февраля, 05:22

Тюменец избавился от уголовного дела, но тут же попался на мошенничестве

Тюменец избавился от уголовного дела, но тут же попался на мошенничестве

21 февраля 2025, 05:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Жителя Тюмени считали фигурантом по уголовному делу, но поняли, что ошиблись. Бывший подозреваемый решил выжать из ситуации все и договорился со знакомым обмануть государство. И все равно попал на скамью подсудимых.

Расследование в отношении тюменца шло несколько лет. С 2018 года уголовное дело в ХМАО-Югре несколько раз приостанавливали и прекращали. Подозреваемый понял, что вместо ответственности по этому делу он получит право на возмещение вреда в связи с уголовным преследованием.

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Он заключил фиктивное соглашение со знакомым адвокатом. Юрист потребовал, чтобы ему компенсировали якобы понесенные затраты на защиту реабилитированного мужчины. Свою мнимую работу он оценил в пять миллионов рублей.

Суд отказал в ходатайстве, потому что участие адвоката на следствии не подтвердилось. Оба мужчины стали фигурантами нового уголовного дела — о покушении на мошенничество.

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«Центральный районный суд города Тюмени вынес приговор. Суд назначил бывшему адвокату 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Второму подсудимому — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Юристу на год запретили заниматься адвокатской деятельностью, а с его товарища взыскали штраф в 700 тыс. рублей.

В Тюмени водитель такси проявил бдительность и помешал 16-летнему пассажиру перевести мошенникам деньги. Злоумышленники требовали у подростка 4,5 млн рублей.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Суд#Адвокаты#Мошенничество
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