Тюменец избавился от уголовного дела, но тут же попался на мошенничестве

Расследование в отношении тюменца шло несколько лет. С 2018 года уголовное дело в ХМАО-Югре несколько раз приостанавливали и прекращали. Подозреваемый понял, что вместо ответственности по этому делу он получит право на возмещение вреда в связи с уголовным преследованием.