Тюменец избавился от уголовного дела, но тут же попался на мошенничестве

Posted 21 февраля, 05:20
Published 21 февраля, 05:20
Modified 21 февраля, 05:22
Updated 21 февраля, 05:22
Расследование в отношении тюменца шло несколько лет. С 2018 года уголовное дело в ХМАО-Югре несколько раз приостанавливали и прекращали. Подозреваемый понял, что вместо ответственности по этому делу он получит право на возмещение вреда в связи с уголовным преследованием.
Он заключил фиктивное соглашение со знакомым адвокатом. Юрист потребовал, чтобы ему компенсировали якобы понесенные затраты на защиту реабилитированного мужчины. Свою мнимую работу он оценил в пять миллионов рублей.
Суд отказал в ходатайстве, потому что участие адвоката на следствии не подтвердилось. Оба мужчины стали фигурантами нового уголовного дела — о покушении на мошенничество.
«Центральный районный суд города Тюмени вынес приговор. Суд назначил бывшему адвокату 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Второму подсудимому — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — рассказали в прокуратуре Тюменской области.
Юристу на год запретили заниматься адвокатской деятельностью, а с его товарища взыскали штраф в 700 тыс. рублей.
В Тюмени водитель такси проявил бдительность и помешал 16-летнему пассажиру перевести мошенникам деньги. Злоумышленники требовали у подростка 4,5 млн рублей.