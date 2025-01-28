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Posted 28 января, 09:27

Published 28 января, 09:27

Modified 28 января, 09:29

Updated 28 января, 09:29

Повесила долги на дочь — тюменка оформила микрозаймы по чужому паспорту

Повесила долги на дочь — тюменка оформила микрозаймы по чужому паспорту

28 января 2025, 09:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Жительница Тюмени оформила несколько займов в МФО на имя дочери и ничего ей не сказала.

19-летняя жительница Тюмени с удивлением узнала, что должна микрофинансовой организации почти 100 тыс. рублей. Оказалось, в мае — июле 2024 года ее 46-летняя мать через Интернет оформила семь займов на разные суммы. Но воспользовалась не своим паспортом, а документом дочери. МФО посчитала эти деньги похищенными и обратилась в полицию.

«Всего женщина оформила семь займов на сумму от 5 до 22 тыс. рублей и общую сумму около 100 тыс. рублей. Тюменка признана виновной по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.
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Также осужденной придется выплатить конторе микрозаймов всю взятую в долг сумму.

Еще одна предприимчивая жительница Тюмени оформила 38 микрозаймов по паспорту подруги. Общая сумма полученных ею денег оказалась немногим меньше полумиллиона.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Суд#Мошенничество
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