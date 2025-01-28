Повесила долги на дочь — тюменка оформила микрозаймы по чужому паспорту

Posted 28 января, 09:27
Published 28 января, 09:27
Modified 28 января, 09:29
Updated 28 января, 09:29
19-летняя жительница Тюмени с удивлением узнала, что должна микрофинансовой организации почти 100 тыс. рублей. Оказалось, в мае — июле 2024 года ее 46-летняя мать через Интернет оформила семь займов на разные суммы. Но воспользовалась не своим паспортом, а документом дочери. МФО посчитала эти деньги похищенными и обратилась в полицию.
«Всего женщина оформила семь займов на сумму от 5 до 22 тыс. рублей и общую сумму около 100 тыс. рублей. Тюменка признана виновной по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.
Также осужденной придется выплатить конторе микрозаймов всю взятую в долг сумму.
Еще одна предприимчивая жительница Тюмени оформила 38 микрозаймов по паспорту подруги. Общая сумма полученных ею денег оказалась немногим меньше полумиллиона.