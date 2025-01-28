Повесила долги на дочь — тюменка оформила микрозаймы по чужому паспорту

19-летняя жительница Тюмени с удивлением узнала, что должна микрофинансовой организации почти 100 тыс. рублей. Оказалось, в мае — июле 2024 года ее 46-летняя мать через Интернет оформила семь займов на разные суммы. Но воспользовалась не своим паспортом, а документом дочери. МФО посчитала эти деньги похищенными и обратилась в полицию.