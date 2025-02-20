В Тюмени таксист спас подростка от мошенников, требовавших 4,5 млн рублей

Оказалось, мошенники сначала позвонили, потом перевели общение в мессенджер. Они заявили, что деньги на картах родителей подростка могли украсть, и вынудили перевести 4,5 млн рублей на «безопасные счета», пока взрослые спят. Онлайн-перевод не прошел, и мошенники вызвали парню такси, чтобы он провел перевод в отделении банка.