В Тюмени таксист спас подростка от мошенников, требовавших 4,5 млн рублей

Posted 20 февраля, 15:00
Published 20 февраля, 15:00
Modified 20 февраля, 15:02
Updated 20 февраля, 15:02
Таксист удивился, что ранним утром в субботу парень едет в банк, и попробовал разговорить пассажира.
«Парень был расстроенный. Он показал мне телефон с перепиской, где мошенник представился сотрудником банка. Я сразу все это пресек, связался с МВД. И привез его обратно, чтобы он разбудил родителей и объяснил им ситуацию», — рассказал водитель тюменского такси.
Оказалось, мошенники сначала позвонили, потом перевели общение в мессенджер. Они заявили, что деньги на картах родителей подростка могли украсть, и вынудили перевести 4,5 млн рублей на «безопасные счета», пока взрослые спят. Онлайн-перевод не прошел, и мошенники вызвали парню такси, чтобы он провел перевод в отделении банка.
«Начальник отдела по работе с личным составом городского УМВД Роман Крупенин отметил активную гражданскую позицию водителя такси и вручил ему благодарственное письмо», — рассказали в управлении МВД по области.
Тюменцы порадовались, что история закончилась хорошо. Они отметили, что городу нужно больше бдительных людей.
«Таксист большой молодец! Спасибо тебе, человечище», «Молодец, побольше бы таких людей», «Респект», — написали интернет-пользователи в соцсети.
Ранее такая же ночная переписка привела к потере 300 тыс. рублей. Тюменского подростка развел подставной завуч угрозами, что деньги его мамы уходят на Украину.