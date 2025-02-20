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Posted 20 февраля, 15:00

Published 20 февраля, 15:00

Modified 20 февраля, 15:02

Updated 20 февраля, 15:02

В Тюмени таксист спас подростка от мошенников, требовавших 4,5 млн рублей

В Тюмени таксист спас подростка от мошенников, требовавших 4,5 млн рублей

20 февраля 2025, 15:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Водитель такси проявил бдительность и помешал 16-летнему пассажиру перевести мошенникам деньги. Злоумышленники даже вызвали подростку такси, чтобы он точно попал в банк.

Таксист удивился, что ранним утром в субботу парень едет в банк, и попробовал разговорить пассажира.

«Парень был расстроенный. Он показал мне телефон с перепиской, где мошенник представился сотрудником банка. Я сразу все это пресек, связался с МВД. И привез его обратно, чтобы он разбудил родителей и объяснил им ситуацию», — рассказал водитель тюменского такси.
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Оказалось, мошенники сначала позвонили, потом перевели общение в мессенджер. Они заявили, что деньги на картах родителей подростка могли украсть, и вынудили перевести 4,5 млн рублей на «безопасные счета», пока взрослые спят. Онлайн-перевод не прошел, и мошенники вызвали парню такси, чтобы он провел перевод в отделении банка.

«Начальник отдела по работе с личным составом городского УМВД Роман Крупенин отметил активную гражданскую позицию водителя такси и вручил ему благодарственное письмо», — рассказали в управлении МВД по области.
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Тюменцы порадовались, что история закончилась хорошо. Они отметили, что городу нужно больше бдительных людей.

«Таксист большой молодец! Спасибо тебе, человечище», «Молодец, побольше бы таких людей», «Респект», — написали интернет-пользователи в соцсети.

Ранее такая же ночная переписка привела к потере 300 тыс. рублей. Тюменского подростка развел подставной завуч угрозами, что деньги его мамы уходят на Украину.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Мошенники#Такси
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