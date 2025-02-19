Дожди и морозы. Какой будет погода в марте в Тюменской области?

Posted 19 февраля, 01:00
Published 19 февраля, 01:00
Modified 19 февраля, 01:00
Updated 19 февраля, 01:00
Основанный на многолетних наблюдениях прогноз обещает морозный март и редкие снегопады. Другие синоптики опирались на данные всей аномально теплой зимы 2024–2025 годов и высказали иное мнение. После нескольких дней морозов в конце февраля к тюменцам придет ранняя весна, но в середине месяца возможны ночные заморозки.
2024 год был рекордно теплым для России: от предельной жары летом до слишком теплой зимы. Первый весенний месяц, так сказать, продолжит тренд. Март 2025 года в Тюмени окажется теплее, чем в предыдущие годы, и с первых дней покажет, что весна наступила не только по календарю.
Ночные температуры большую часть месяца будут отрицательными, но только пару раз столбик термометра опустится ниже отметки -10 градусов. А днем солнце будет пригревать уже совсем по-весеннему, считают синоптики центра «Фобос».
В первую неделю марта днем еще ожидаются нулевые температуры: 5 и 6 марта столбики термометров остановятся на этой отметке. По ночам всю неделю температура будет напоминать, что февраль закончился совсем недавно. Термометры покажут от -1 градуса в ночь на 4 марта до -13 в ночь на 6 марта.
Ночные заморозки вернутся почти на неделю в конце месяца: с 21 марта по 28 марта. Ночью 22 и 23 марта термометры покажут до -9 мороза, в остальные ночи это будут 2-4 градуса ниже нуля.
Самыми холодными днями станут 5, 6, 22 марта. Самыми теплыми станут 12, 30, 31 марта — воздух прогреется до +14… +15 градусов.
Погода в марте будет сырой благодаря частым осадкам и обилию пасмурных дней, в которые солнце не сможет просушить воздух. Специалисты центра «Фобос» считают, что в марте не стоит ожидать снегопадов. Осадки выпадут преимущественно в виде дождя. Сырых дней выпадет 13, и большинство придется на первую половину месяца.
Синоптики не обещают ни одного полностью ясного дня. Но выпадет 18 дней с переменной облачностью, когда солнце будет то выглядывать, то скрываться за облаками. Только в последнюю неделю марта, с 24 по 30 число, не ожидается ни одного дождливого дня.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», погода в марте 2025 года будет по большей части пасмурной. Прогноз обещает 11 пасмурных дней, 9 с переменной облачностью и 4 дня с осадками. По данным сервиса, в марте погода порадует и снегом, и дождем. Только четыре дня будут полностью ясными.
Вероятность осадков в течение 14 дней за месяц составит 30-40%, в остальные дни она будет низкой. Например, 2, 3, 4 марта — не выше 10%. На фоне нулевой температуры 20, 21, 22 и 26 марта вероятен снег, но снегопады будут преимущественно слабыми. 25, 27 и 29 марта ожидается дождь и холодная погода: не выше +1 градуса.
В среднем, за месяц выпадет порядка 29 мм осадков или 6% от годовой нормы.
Пусть солнечных дней обещают совсем немного, но лужи от тающего снега будет высушивать ветер. Погода в марте 2025 года ожидается ветреной: дуть будет каждый день. Чаще всего с юго-запада, восемь дней в Тюмени обещают южный ветер.
Средняя скорость ветра оставит около 4,9 м/с. Но 6–7 марта ветер усилится до 6-6,1 м/с, 14, 20, 25–28 марта ожидается усиление до 5,8-5,9 м/с. Поэтому тюменцам не стоит спешить и доставать из шкафов легкие куртки или слишком быстро снимать головные уборы. Мартовская погода будет коварной и, если поторопиться, можно заработать простуду.
Сервис «Яндекс. Погода» составил прогноз на основе наблюдений за последние 10 лет. Он значительно отличается от предсказаний погоды на март 2025 года на основе актуальных данных и с учетом зоны аномального тепла, установившейся в Тюменской области на большую часть зимы.
Специалисты сервиса считают, что март будет скорее морозным, чем теплым. Средняя температура днём в марте -1 градус. Согласно прогнозу центра «Фобос», средняя дневная температура марта ожидается на уровне +4,5 градуса.
По сравнению с прошлым годом март будет ненамного теплее. Впрочем, и весна 2024 года оказалась не такой холодной, как в предыдущие годы. Вместо ожидаемых отрицательных температур столбики термометров все чаще поднимались выше нулевой отметки. Нынешняя весна ожидается такой же ранней и затяжной.
Последствия теплой зимы не заставили себя ждать. Тюменцев предупредили, что сезон активности клещей может начаться раньше обычного. Жителей региона призвали не откладывать вакцинацию, потому что клещи могут проснуться раньше обычного.