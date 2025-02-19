Дожди и морозы. Какой будет погода в марте в Тюменской области?

2024 год был рекордно теплым для России: от предельной жары летом до слишком теплой зимы. Первый весенний месяц, так сказать, продолжит тренд. Март 2025 года в Тюмени окажется теплее, чем в предыдущие годы, и с первых дней покажет, что весна наступила не только по календарю.