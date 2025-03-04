Пешеходы в ловушке, автомобили в пробках: как Тюмень забыла о своем будущем?

Posted 4 марта, 06:25
Published 4 марта, 06:25
Modified 4 марта, 08:10
Updated 4 марта, 08:10
Тюмень, как один из быстрорастущих городов России, сталкивается с серьезными урбанистическими проблемами, которые только обостряются с годами. Это проблемы не только с автомобильными дорогами, которые не справляются с растущим потоком, но и с пешеходной инфраструктурой, которая оставляет желать лучшего. Урбанист Никита Мельников, эксперт в области городского планирования, делится своим взглядом на текущие проблемы и предлагает возможные решения.
«На первый взгляд Тюмень — это типичный российский город с интенсивным движением и многочисленными транспортными узлами. Однако город не адаптирован ни для пешеходов, ни для автомобилистов. В последние годы город переживает рост населения, увеличивается количество машин, но инфраструктура, по сути, не успевает развиваться в ответ на эти изменения», — считает эксперт.
Одной из главных проблем Тюмени является нехватка качественных дорог, способных справляться с огромным потоком автомобилей. Несмотря на регулярные ремонты и улучшения в некоторых районах города, дорожно-транспортная сеть не может удовлетворить потребности растущего числа автомобилистов.
«Дороги Тюмени явно перегружены, особенно в центральной части города и в районах, прилегающих к основным транспортным развязкам. В часы пик движение становится настоящим кошмаром, а пробки растягиваются на километры и это город еще официально не стал миллионником», — говорит Никита Мельников.
Особое внимание, по мнению урбаниста, стоит обратить на старую инфраструктуру, которая в лучшем случае только частично модернизируется.
Например, как рассказали «Нашему городу» в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, в районах «Тюменская слобода» и «Комарово» будет построен односторонний съезд. Этот шаг направлен на устранение необходимости в организации регулируемого перекрёстка и улучшение сквозного движения через микрорайон «Комарово». Новый съезд обеспечит соединение федеральной трассы Р-254 «Иртыш» с улицей Уездной, а примыкание будет однонаправленным, направленным в сторону улицы А. Протозанова.
«Таким образом, этот съезд поможет разгрузить перекрёсток улиц Престольная и Уездная, а также перераспределить транспортные потоки в микрорайоне „Комарово“, исключив возможность выезда с территории на федеральную трассу», — пояснили в департаменте.
Кроме того, в планах города — строительство транспортной развязки на пересечении улиц Калинина и Закалужской, которая также будет включать дополнительные съезды.
Однако расширение дорог и пара съездов — это временные меры, которые не решат проблему в долгосрочной перспективе. В то время как новые жилые комплексы и офисные здания строятся в городах, дороги остаются прежними.
Не менее серьезной проблемой является состояние пешеходных маршрутов в Тюмени. Пешеходам приходится сталкиваться с многочисленными трудностями, начиная от неудобных тротуаров, заканчивая отсутствием переходов в ключевых точках. Улицы, не оборудованные для удобного перемещения пешеходов, особенно на крупных развязках и вблизи транспортных узлов, — это ежедневная реальность для жителей города.
«Тюмень явно ориентирована на автомобилистов, а не на пешеходов. И это проявляется на каждом шагу. На развязках вообще невозможно комфортно перейти улицу. Это не только повышает риск для безопасности, но и делает город неудобным для жизни», — подчеркивает урбанист.
К тому же, многие пешеходные маршруты не являются безопасными. Узкие тротуары, плохая видимость, отсутствие нормальных пешеходных переходов в местах пересечений с улицами — все это вынуждает людей искать обходные пути или идти по проезжей части.
Проблемы урбанистики, связанные с развитием транспорта и пешеходной инфраструктуры, встречаются не только в Тюмени. Однако в других крупных российских городах уже предпринимаются шаги для улучшения ситуации. Например, в Москве в последние годы активно развиваются проекты по организации велосипедных и пешеходных дорожек, модернизируются системы общественного транспорта и создаются более комфортные условия для жителей.
«В Москве, несмотря на огромный автомобильный поток, власти начали активно развивать альтернативные виды транспорта — метро, автобусы, трамваи, а также инфраструктуру для велосипедистов и пешеходов. Особое внимание уделяется строительству велодорожек, организации пешеходных зон в центре города и на крупных развязках», — говорит Мельников.
Кроме того, в Москве активно развиваются проекты по обновлению автобусных и трамвайных маршрутов, улучшению состояния дорог и увеличению пропускной способности главных транспортных магистралей.
В Санкт-Петербурге внимание уделяется развитию пешеходной инфраструктуры и решению проблем с пробками. Например, в последние годы город активно обновляет мосты и развязки, а также строит новые пешеходные переходы в ключевых точках, обеспечивая безопасность и удобство для граждан. Пешеходные зоны вокруг исторических памятников и на основных магистралях были модернизированы, а автомобилисты получают новые парковочные зоны, что способствует упрощению движения.
Никита Мельников отмечает, что для Тюмени необходимо пересмотреть подход к развитию транспортной и пешеходной инфраструктуры. Важно учитывать не только увеличение числа автомобилей, но и создание комфортных условий для пешеходов. Вот несколько шагов, которые, по мнению эксперта, помогут решить текущие проблемы города.
Для того чтобы снизить нагрузку на дороги, необходимо усилить поддержку общественного транспорта. Нужно инвестировать в обновление автобусных маршрутов, развитие трамвайных линий и улучшение метро. Это позволит разгрузить центральные улицы и сделать перемещение по городу более удобным.
Тюмени следует активно развивать пешеходные зоны в центре города и на ключевых развязках. Необходимо строить удобные и безопасные переходы для пешеходов, а также улучшать состояние тротуаров. Важно учитывать интересы пешеходов, создавая инфраструктуру, которая будет удобна для людей всех возрастов.
«Включать необходимо и среду для людей с ограниченными возможностями, с этим у нас большая беда», — добавляет урбанист.
Введение большего числа велодорожек — это не только решение проблемы с экологией, но и важный шаг в сторону улучшения транспортной ситуации. В некоторых городах России, таких как Москва и Санкт-Петербург, уже активно развиваются такие сети, и Тюмени стоит последовать их примеру.
Для решения проблемы с пробками необходимо проводить работы по расширению дорог и улучшению их качества. Однако стоит помнить, что эти меры должны быть временными и не должны останавливать развитие альтернативных видов транспорта.
Тюмень стоит перед необходимостью решения множества урбанистических проблем, связанных с транспортом и пешеходной инфраструктурой. Учитывая опыт других российских городов, можно значительно улучшить ситуацию в Тюмени, сделав его более удобным и безопасным как для автомобилистов, так и для пешеходов. Речь идет о комплексном подходе, который должен включать в себя развитие общественного транспорта, создание пешеходных и велосипедных зон, улучшение качества дорог и внедрение современных технологий.