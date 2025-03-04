Пешеходы в ловушке, автомобили в пробках: как Тюмень забыла о своем будущем?

Тюмень, как один из быстрорастущих городов России, сталкивается с серьезными урбанистическими проблемами, которые только обостряются с годами. Это проблемы не только с автомобильными дорогами, которые не справляются с растущим потоком, но и с пешеходной инфраструктурой, которая оставляет желать лучшего. Урбанист Никита Мельников, эксперт в области городского планирования, делится своим взглядом на текущие проблемы и предлагает возможные решения.