Кризис в полиции: почему Тюмень может остаться без правоохранителей?

Posted 4 марта, 06:52
Published 4 марта, 06:52
Modified 4 марта, 06:54
Updated 4 марта, 06:54
По данным на конец 2024 года, некомплект личного состава в МВД России достиг 174 тысяч человек, что составляет 18,9% от штатной численности. В Тюмени, как и в других российских регионах, ощущается нехватка сотрудников, в некоторых подразделениях, по словам председателя общественного совета при УМВД России по Тюменской области Александра Петрушина, некомплект достигает 30%. Это создает серьезные проблемы для обеспечения правопорядка в регионе, о чем говорят правозащитники.
«В судебных процессах отражается дефицит кадров, конечно. Сталкиваемся с тем, что часто меняются представители гособвинения. Также и на предварительном расследовании сотрудники говорят, что у них чуть ли не до 100 дел, это все чрезвычайно сложно и сказывается на работе системы», — рассказал «Нашему городу» тюменский адвокат Павел Руснаков.
По мнению политолога Максима Дерябина, главной причиной кадрового дефицита являются низкие зарплаты и устаревшая кадровая политика.
«Несмотря на тяжелые условия работы, зарплаты сотрудников полиции остаются относительно невысокими, это суммы ниже среднего показателя. Такая ситуация не только у нас в регионе, но и в стане в целом. При этом нагрузка высокая и она распределяется на дефицитный состав», — указывает эксперт.
При средней зарплате по Тюмени примерно в 82 тысяч рублей, силовики могут получать, в среднем, от 25 тысяч рублей до 65. При этом верхняя зарплатная планка достижима только по особым заслугам или выслуге лет. Чего стоит эпизод с замглавы Тюменской полиции Максим Игнатенко, который ушел в отставку из-за того, что ему отказались выплачивать премию по итогам года.
Из зарплатной политики вытекает и другая проблема — коррумпированность структур. Оба эксперта заявили, что эти факторы взаимосвязаны.
Коррупция остается серьезной проблемой для тюменских правоохранителей. Тюмень знает много громких эпизодов с представителями силовых ведомств, которых обвинили во взяточничестве. В Госавтоинспекции чуть ли не каждые пять лет вспыхивает коррупционный скандал. Вместе с тем в 2020 году Дмитрий Габов, который ранее занимал должность заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области, был признан виновным в получении взятки в крупном размере. В 2022 году в Тюмени был арестован заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД по региону Нурлан Кадырбаев, его обвинили в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Проще говоря, громких эпизодов хватает.
«В то же время, недобросовестность системы влияет на тех, кто хочет работать честно. Руководство определяет правила игры, и сотрудники либо принимают их, либо уходят», — говорит Дерябин.
В Тюмени многие бывшие силовики выбрали себе более прибыльное дело, связанное с меньшим давлением руководства, так многие нашли себя в юриспруденции. На условиях анонимности тюменец, ранее работавший в органах на высоких должностях, рассказал, почему ушел работать юристом.
«Честным человеком там быть сложно. Если ты еще и при должности, есть риск, что под тебя могут начать копать. Зарплаты всегда были мизерные, отношение населения только ухудшается. Палочная система никуда не делась. Менять нужно все, полную реформу проводить», — высказался инсайдер.
Как рассказал «Нашему городу» председатель Общественного совета при УМВД России по Тюменской области Александр Петрушин, отношение населения к правоохранителям, действительно ухудшается.
«Вот мошенники у нас звонят людям от лица сотрудника Госавтоинспекции и просят деньги, люди отправляют. Потом спрашиваешь у человека, мол, а почему вы поверили, что сотрудники ГАИ будет за деньги что-то незаконное делать, а они говорят, что в СМИ их такими показывают. Вот вам и причина. Хотя я всегда говорю, зачем это надо? Вот ты взял 10 тысяч, а у нас же все просматривается и прослушивается, ты за эти 10 тысяч получишь 8 лет тюрьмы и позор себе и семье», — говорит Петрушин.
Председатель также считает, что нехватка кадров в полиции во многом связана с размером зарплат.
Кадровый кризис и коррупция тесно взаимосвязаны. В первую очередь, коррупция снижает доверие к системе и демотивирует честных сотрудников, вынуждая их увольняться. Полицейские, которые не хотят участвовать в коррупционных схемах, оказываются в невыгодном положении и зачастую принимают решение уйти из органов.
Кроме того, из-за коррупции в правоохранительные органы иногда попадают люди, чья главная цель — личное обогащение, а не защита закона. Это приводит к снижению качества работы полиции и увеличению уровня преступности.
Эксперты отмечают, что проблема нехватки кадров в правоохранительных органах требует системного подхода. По мнению кадрового специалисты Кристины Коркиной, одной из главных причин оттока кадров является отсутствие реальной кадровой политики:
«В последние годы МВД сталкивается с тем, что молодые сотрудники просто не хотят оставаться в системе. Это связано с низкими перспективами карьерного роста, постоянным давлением со стороны руководства и высокими коррупционными рисками», — говорит специалист.
Политолог Максим Дерябин отмечает, что низкие зарплаты в сочетании с коррупцией формируют замкнутый круг:
«Молодые специалисты, приходя в полицию, сталкиваются с реальностью, в которой без участия в коррупционных схемах они либо не смогут продвигаться, либо будут вытеснены системой. Это демотивирует честных сотрудников и снижает престиж профессии», — считает он.
По мнению экспертов, для того чтобы преодолеть кризис, необходимо предпринять ряд комплексных мер, в числе которых существенное увеличение заработной платы и введение дополнительных льгот для правоохранителей. Также необходимо внедрение антикоррупционных мер, повышение прозрачности работы МВД. Для повышения эффективности работы необходима и модернизация рабочих процессов, снижение бюрократической нагрузки.
Нехватка правоохранителей в Тюмени — серьезная проблема, которая связана с коррупцией. Без решительных шагов по борьбе с коррупцией и улучшению условий службы кадровый кризис будет только усугубляться. Решение этой проблемы требует комплексного подхода, включающего реформы в системе МВД, увеличение финансирования и ужесточение контроля за правоохранительными органами.
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