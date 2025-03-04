Кризис в полиции: почему Тюмень может остаться без правоохранителей?

Коррупция остается серьезной проблемой для тюменских правоохранителей. Тюмень знает много громких эпизодов с представителями силовых ведомств, которых обвинили во взяточничестве. В Госавтоинспекции чуть ли не каждые пять лет вспыхивает коррупционный скандал. Вместе с тем в 2020 году Дмитрий Габов, который ранее занимал должность заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области, был признан виновным в получении взятки в крупном размере. В 2022 году в Тюмени был арестован заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД по региону Нурлан Кадырбаев, его обвинили в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Проще говоря, громких эпизодов хватает.