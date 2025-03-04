В зону СВО отправятся тюменский замгубернатора Вахрин и бизнесмен Гоцык

Posted 4 марта, 15:21
Published 4 марта, 15:21
Modified 4 марта, 15:23
Updated 4 марта, 15:23
Заместителю губернатора Тюменской области, Вахрину, и предпринимателю Гоцыку, находящимся под арестом, разрешили отправиться в зону проведения СВО.
Уголовное дело о коррупции, в котором они фигурируют, приостановлено с согласия Следственного комитета, что является нетипичным решением. Об этом сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки».
Сообщается, что Вахрин и Гоцык уже приступили к подготовке на тренировочных полигонах. По информации «Погон», они будут служить в разных штурмовых подразделениях.
Ранее стало известно о предъявлении новых обвинений Вахрину и Гоцыку, согласно материалам Басманного суда. Имущество обвиняемых было арестовано, а срок содержания под стражей продлен до 6 февраля 2025 года.
Задержание Вахрина и Гоцыка произошло в начале июня. Предпринимателя обвиняют в даче крупной взятки чиновнику, а заместителя губернатора — в получении незаконного вознаграждения.
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