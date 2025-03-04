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Posted 4 марта, 15:21

Published 4 марта, 15:21

Modified 4 марта, 15:23

Updated 4 марта, 15:23

В зону СВО отправятся тюменский замгубернатора Вахрин и бизнесмен Гоцык

В зону СВО отправятся тюменский замгубернатора Вахрин и бизнесмен Гоцык

4 марта 2025, 15:21
Фото: 1MI.
Бизнесмен и директор компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» и отеля «Восток» Алексей Гоцык и заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин отправятся в зону СВО. Их отправку согласовал следственный комитет.

Заместителю губернатора Тюменской области, Вахрину, и предпринимателю Гоцыку, находящимся под арестом, разрешили отправиться в зону проведения СВО.

Уголовное дело о коррупции, в котором они фигурируют, приостановлено с согласия Следственного комитета, что является нетипичным решением. Об этом сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки».

Сообщается, что Вахрин и Гоцык уже приступили к подготовке на тренировочных полигонах. По информации «Погон», они будут служить в разных штурмовых подразделениях.

Ранее стало известно о предъявлении новых обвинений Вахрину и Гоцыку, согласно материалам Басманного суда. Имущество обвиняемых было арестовано, а срок содержания под стражей продлен до 6 февраля 2025 года.

Задержание Вахрина и Гоцыка произошло в начале июня. Предпринимателя обвиняют в даче крупной взятки чиновнику, а заместителя губернатора — в получении незаконного вознаграждения.

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За оскорбление полицейских в треке «Гаити», который выпустил Витя Матанга, сразу МВД РФ, СК РФ и Генпрокуратура подала заявления. Рэпперу грозит срок.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Следственный комитет#Коррупция#СВО#Вахрин#Гоцык
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