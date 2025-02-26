nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 02:39

Published 26 февраля, 02:39

Modified 26 февраля, 07:18

Updated 26 февраля, 07:18

Тюменские силовики провели массовые задержания сотрудников ДПС в Голышманово

Тюменские силовики провели массовые задержания сотрудников ДПС в Голышманово

26 февраля 2025, 02:39
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Полиция
В Голышмановском районе Тюменской области сотрудники ДПС подозреваются в коррупции. Обыски прошли в кабинетах и домах полицейских.

В Голышмановском отделении ГИБДД МВД России 25 февраля была проведена серия арестов. По данным, полученным от источников в правоохранительных органах, задержанные подозреваются в получении особо крупных вознаграждений от водителей — взяток.

С задержанными в настоящее время работают следователи. На место прибыл руководитель УМВД по Тюменской области.

Предполагается, что сотрудники ДПС причастны к 50 случаям противоправных действий, связанных с коррупцией. Они находились под наблюдением РУ ФСБ с прошлого года.

По имеющимся данным, после проведения обысков в отделе было задержано более десяти человек, которые действовали в сговоре. Также обыски проводятся по месту жительства задержанных, пишет ura.ru.

На данный момент официальные комментарии от УМВД и Следственного комитета Российской Федерации отсутствуют.

Ванные тюменских квартир атакуют опасная плесень и грибок
Узнать подробнее

Ранее на 253-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск полицейские задержали троих нелегалов, у одного из них при себе имелось поддельное водительское удостоверение.

Читайте также:
Арестованного замгубернатора ХМАО конвоируют в Тюмень, чтоб он стал сговорчивееВ Тюмени взятка таможеннику обернулась штрафом в 1 млн 400 тысяч рублейМиллионы в крабах. Топ-менеджер нефтяной компании осужден за взятку
#Ксения Мальчева#Тюмень#Следственный комитет#Коррупция#ДПС#Полиция#УМВД#Взятки#Голышманово
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика