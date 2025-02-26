Тюменские силовики провели массовые задержания сотрудников ДПС в Голышманово

Posted 26 февраля, 02:39
Published 26 февраля, 02:39
Modified 26 февраля, 07:18
Updated 26 февраля, 07:18
В Голышмановском отделении ГИБДД МВД России 25 февраля была проведена серия арестов. По данным, полученным от источников в правоохранительных органах, задержанные подозреваются в получении особо крупных вознаграждений от водителей — взяток.
С задержанными в настоящее время работают следователи. На место прибыл руководитель УМВД по Тюменской области.
Предполагается, что сотрудники ДПС причастны к 50 случаям противоправных действий, связанных с коррупцией. Они находились под наблюдением РУ ФСБ с прошлого года.
По имеющимся данным, после проведения обысков в отделе было задержано более десяти человек, которые действовали в сговоре. Также обыски проводятся по месту жительства задержанных, пишет ura.ru.
На данный момент официальные комментарии от УМВД и Следственного комитета Российской Федерации отсутствуют.
Ранее на 253-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск полицейские задержали троих нелегалов, у одного из них при себе имелось поддельное водительское удостоверение.