В Тюменской области прощаются с двумя погибшими на СВО бойцами

Александр Шабанов родился в селе Демьянское, расположенном в Уватском районе. С юных лет он проявлял интерес к спорту, активно участвуя в состязаниях по лыжным видам и беговым дисциплинам. Завершив обучение в школе, Александр переехал в Ханты-Мансийск, там же получил образование в колледже. После окончания учебы был призван на срочную службу в армию, а в 2018 году начал свою трудовую деятельность в ПАО «Сургутнефтегаз».