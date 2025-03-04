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Posted 4 марта, 14:49

Published 4 марта, 14:49

Modified 4 марта, 14:51

Updated 4 марта, 14:51

В Тюменской области прощаются с двумя погибшими на СВО бойцами

В Тюменской области прощаются с двумя погибшими на СВО бойцами

4 марта 2025, 14:49
Фото: 1MI.
Двое жителей Тюменской области погибли в зоне СВО. Церемония прощания с Александром Шабановым состоялась сегодня, 4 марта, в Уватском районе. Завтра, 5 марта в Тобольском районе пройдут похороны Тимура Муратова.

В Тюменской области 4 и 5 марта состоится церемония прощания с военнослужащими, которые погибли в зоне проведения специальной-военной операции. Это Тимур Муратов из Тобольского района и Александр Шабанов из Уватского района.

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Александр Шабанов

Александр Шабанов родился в селе Демьянское, расположенном в Уватском районе. С юных лет он проявлял интерес к спорту, активно участвуя в состязаниях по лыжным видам и беговым дисциплинам. Завершив обучение в школе, Александр переехал в Ханты-Мансийск, там же получил образование в колледже. После окончания учебы был призван на срочную службу в армию, а в 2018 году начал свою трудовую деятельность в ПАО «Сургутнефтегаз».

В октябре 2022 года Александр Николаевич был мобилизован в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции.

По словам представителей администрации Уватского района, он с честью исполнял свой воинский долг и был отмечен медалями «За разминирование» и «За спасение погибавших».

К сожалению, 20 декабря 2024 года Александр погиб при выполнении боевого задания. Сегодня, 4 марта в его родном селе Демьянское состоялись его похороны.

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Тимур Муратов

О Тимуре Муратове, втором погибшем, информации немного. Как сообщают тематические сообщества, полный тезка Тимура Муратова исчез в ноябре 2023 года, его семья долгое время не имела сведений о его местонахождении.

Стало известно, что Тимур Авхатович Муратов погиб отважно при выполнении боевой задачи. Церемония прощания пройдет завтра, 5 марта в 11:00 в деревне Тоболтура Тобольского района.

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Ранее в зоне СВО погиб экс-начальник штаба тюменского ОМОНа Павел Шубин. Полковник полиции в отставке активно занимался военно-патриотической работой с молодежью, а с молодыми сотрудниками делился накопленным боевым опытом.

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